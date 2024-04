Actorul Jackie Chan împlineşte 70 de ani. A fost considerat un succesor al lui Bruce Lee | GALERIE FOTO

A jucat şi regizat numeroase filme şi a ajuns celebru pentru stilul lui de luptă acrobatic şi cascadoriile inedite. A fost considerat un succesor al lui Bruce Lee.

La vârsta de şase ani, a fost trimis la Academia de Arte Teatrale Chineze, unde a studiat muzica, dansul şi artele marţiale. După 10 ani petrecuţi aici a excelat în arte marţiale şi acrobatică. Aceste aptitudini i-au deschis perspective, el jucând în filme de la vârsta de opt ani („Big and Little Wong Tin Bar”, 1962).

În 1971, după o apariţie specială în „A touch of Zen”, Chan şi-a început cariera în industria cinematografică. În anul 1978 a avut rolul principal în filmul „Drunken Master”, care l-a propulsat pe actor către succesul mondial, se arată pe site-ul CineMagia - www.cinemagia.ro.

Din anul 1980 a început colaborarea cu Hollywood, dar aşteptările de audienţă nu au fost pe măsură, acest fapt l-a determinat să revină în Hong Kong.

Talentul, dar şi entuziasmul său i-au adus roluri din ce în ce mai consistente, moartea lui Bruce Lee făcând evidentă necesitatea găsirii unei noi legende a artelor marţiale pe marele ecran. În 1980 a apărut primul film regizat de Jackie Chan intitulat „The Young Master”, actorul preferând să se îndepărteze de la stilul lui Bruce Lee şi să-şi creeze un stil propriu. Jackie Chan, îşi realizează singur cascadoriile, multe dintre filmele sale prezentând la final amuzante montaje cu gafele şi rateurile făcute de actor în timpul filmărilor.

Stilul său de luptă spectaculos şi acrobatic dar şi umorul şi cascadoriile inovatoare i-au adus aprecierea a milioane şi milioane de spectatori.

Dintre filmele sale amintim: „Shaolin Wooden Men” (1976), „Spiritual Kung Fu” (1978), „Dragon Lord” (1982), „The Protector” (1985), „Crime Story” (1993), „Mr. Nice Guy” (1997), „Shanghai Noon” (2000), „Rush Hour 2” (2001), „The Accidental Spy” (2001), „The Medallion” (2003), „Rush Hour 3” (2007), „Kung Fu Panda” (2008), „The Karate Kid” (2010), „The Legend of Silk Boy” (2010), „Shaolin” (2011), „Kung Fu Panda 2” (2011), „Personal Tailor” (2013), „Police Story: Lockdown” (2013), „As the Light Goes Out” (2014), „Dragon Blade” (2015), Railroad Tigers (2016), Bleeding Steel (2017), potrivit imdb.com.

În 2014 actorul a fost prezent în ţara noastră, în postura de regizor şi actor, la Zilele Filmului Chinezesc la Bucureşti, eveniment care a fost deschis cu filmul „Zodiacul Chinezesc” de Jackie Chan.

Jackie Chan a venit la conferinţa de presă de la Bucureşti alături de actriţa Zhang Ziyi. Amândoi au purtat, la acest eveniment, ii româneşti. „Cunosc România prin sportivii români de gimnastică, fotbal, tenis. Cum am coborât din avion, în drum spre hotel, fanii mei mă salutau. M-au surprins aceste evenimente călduroase. România este prima dintre ţările din Europa de Est care au stabilit relaţii economice cu China. Îmi doresc ca şi în materie de cinematografie să intensificăm schimburile”, afirma actorul cu ocazia evenimentului de la Bucureşti.

În 2015 a înfiinţat propria şcoală de actori de cinema şi televiziune în centrul Chinei. „The Jackie Chan Film and Television Academy” oferă cursuri de actorie, animaţie şi de cunoaştere a mediilor digitale.

În 2017 a prezentat un serial de desene animate în 3-D Intitulat „Noile aventuri ale lui Jackie Chan”, în care luptă împotriva monştrilor şi dă sfaturi copiilor. Serialul de 104 episoade a fost difuzat în versiune pentru copii de un personaj animat al actorului. Adresat copiiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 10 ani, fiecare episod se încheia cu Jackie Chan, care pe ton părintesc dădea lecţii de bună purtare şi de bune maniere spectatorilor.

În 2019 Jackie Chan a filmat în Dubai pentru producţia cinematografică intitulată „Vanguard” alături de regizorul Stanley Tong. Tot în 2019 a jucat în „Iron Mask” iar anul următor în seria de televiziune „The Sleuth of the Ming Dynasty”.

În 2021 s-a numărat printre producătorii peliculei animate „Wish Dragon”. Jackie Chan a fost unul dintre purtătorii torţei olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022, precizează AFP.

