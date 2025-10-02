Începe Animest.20! Ediția aniversară transformă Bucureștiul în cel mai mare hub de animație din Europa înre 3 - 12 octombrie

Ediția aniversară Animest dă startul călătoriei de anul acesta, de mâine și până duminică, 12 octombrie, în mai multe spații din București, destinații preferate ale iubitorilor de film și cultură: Cinema Elvire Popesco, Cinemateca Eforie, Cinema Muzeul Țăranului, Institutul Cervantes, CINETic și Sala Luceafărul. Acestora li se adaugă anul acesta Centrul Cultural Animest, care va funcționa în cadrul Casei de Cultură Petőfi Sándor (str. Ioan Zalomit, nr. 6) și va găzdui o serie de activități cultural-educative ce își propun să reconecteze comunitatea bucureșteană cu spațiul urban. Centrul Cultural Animest este un proiect finanțat în cadrul programului „București.Împreună” – o inițiativă a Primăriei Capitalei, prin ARCUB.

Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest își deschide porțile de îmbarcare în voiajul prin lumea animației vineri 3 octombrie, cu o proiecție în premieră în România a filmului care a câștigat anul acesta Premiul Publicului la Annecy. Amélie et la métaphysique des tubes / Little Amélie or the Character of Rain va rula începând cu ora 19:00 la Sala Luceafărul (fostul Cinema Pro).

Festivalul promite o ediție aniversară cu 10 zile de proiecții inedite, ale celor mai noi producții animate internaționale, evenimente tematice, activități dedicate copiilor, întâlniri cu invitați speciali din întreaga lume, proiecții de filme accesibilizate și ateliere creative pentru adulți. Programul complet al ediției Animest.20 – The Journey Continues este disponibil online pe animest.ro și în aplicația Animest (Android & iOS). Biletele și abonamentele pot fi achiziționate prin intermediul platformei Eventbook.

Spot Animest.20

Where is My Mind, Around the World, Over the Rainbow și The Passenger sunt melodiile care alcătuiesc playlist-ul de drum al Animest.20 și denumesc cele 4 calupuri de scurtmetraje tematice curatoriate de directorul și selecționerul festivalului, Mihai Mitrică, alături de jurnalistul și istoricul de film francez Alexis Hunot, invitat și anul acesta la București. În toate calupurile secțiunii tematice, spectatorii sunt invitați să experimenteze călătoria în cele mai diverse forme și sensuri, poveștile propuse anul acesta oferind posibilitatea evadării și regăsirii deopotrivă.

Teaser secțiune tematică

Îndrăgita secțiune Minimest, dedicată celor mai tineri și curioși cinefili, revine în forță cu proiecții speciale, o competiție jurizată de copii, ateliere de animație stop-motion și benzi desenate, precum și dimineți de weekend la cinema pentru întreaga familie. Anul acesta părinții vor putea petrece timp alături de cei mici, înainte sau după proiecțiile Minimest, la Cinema Muzeul Țăranului, unde va fi organizat Minimest Kids Corner – un loc plin de culoare și jocuri pentru toate vârstele. Programul complet Minimest este și el online:https://www.animest.ro/editia-20#minimest

Toate atelierele Minimest se vor desfășura anul acesta la Centrul Cultural Animest, în inima Bucureștiului. Pe lângă ele, o serie de ateliere dedicate dialogului intercultural și coeziunii sociale se regăsesc în programul festivalului. În cadrul acestora, participanții, cu ajutorul invitaților speciali și activităților creative, vor fi purtați într-o călătorie prin culturile armeană (4 octombrie), maghiară (5 octombrie) și romă (7 octombrie). În toate cele 3 zile atelierele se vor desfășura de la ora 18:00, iar participarea este gratuită, prin înscriere online. Spațiul va fi și gazda întâlnirilor cu realizatorii de filme din programul festivalului: de marți 7 octombrie și până vineri 10 octombrie, de la ora 16:00, sub umbrela Meet the Authors, vor fi organizate dezbateri și discuții libere cu creativii responsabili de o parte din universurile animate pe care spectatorii le vor vedea pe marile ecrane la Animest.20.

Tot la Centrul Cultural Animest, pe toată durata festivalului, între 12:00 - 22:00, va putea fi vizitată expoziția multimedia „20 de ani de Animest”, o colecție de amintiri care zugrăvesc călătoria parcursă de festival din 2006 și până acum. Surpriza dedicată iubitorilor de animație de orice vârstă va fi organizată tot aici, în ultima zi de Animest.20, duminică 12 octombrie: între 12:00 și 16:00 va avea loc evenimentul Porțile Deschise ale Animației, prilej cu care publicul poate descoperi o parte din uneltele filmului de animație în cadrul stațiilor de animație 2D și stop-motion amenajate.

Centrul Cultural Animest este unul dintre locurile în care Festivalul Internațional de Film de Animație Animest își continuă misiunea de a construi un program cât mai incluziv, care să ofere o oportunitate de socializare unor categorii de public cât mai largi, cu abilități senzoriale diverse. Astfel, pe 8 și 9 octombrie, de la ora 10:00, Centrul va deveni gazda a două proiecții de filme accesibilizate, pentru copii: Povești din grădina magică (r. David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec), o antologie stop-motion fermecătoare despre puterea vindecătoare a poveștilor și Hola, Frida (r. André Kadi, Karine Vezina), primul film animat despre copilăria celebrei artiste Frida Kahlo. Acestea sunt doar o parte din filmele și inițiativele care vizează promovarea culturii incluzive pe care organizatorii le propun în cadrul ediției aniversare.

Adolescenții continuă și ei să ocupe un loc aparte în programul festivalului unde revine secțiunea tematică dedicată lor, inaugurată anul trecut. În cadrul Fresh Frames spectatorii vor vedea o selecție de 11 filme de animație create de adolescenți din România și Republica Moldova. Secțiunea a fost pusă pe harta Animest de Incubatorul de Animație, cea mai mare comunitate pentru adolescenți dedicată animației și artei digitale de la noi.

Animest.20 continuă tradiția retrospectivelor anuale dedicate țărilor care au stabilit de-a lungul timpului borne importante în cinematografie, cu Coreea de Sud. Publicul va avea ocazia unică de a explora bogăția și diversitatea animației acestei țări printr-o selecție diversă de filme și întâlniri speciale, care aduc în prim-plan capacitatea nelimitată a Coreei de a îmbina tradiția cu inovația. Printre artiștii coreeni care vor veni la festival se numără Dahee Jeong – regizoarea unor filme multipremiate (Man on the Chair, The Empty, Movements) în mari festivaluri internaționale și Bo-sol Kim – regizorul lungmetrajului Phenian / The Square, aflat în competiția oficială Animest.20, laureat cu Premiul Juriului Contrechamp la Annecy.

Printre invitații speciali care fie vor juriza secțiunile competiționale ale festivalului, fie vor susține masterclass-uri, fie se vor întâlni cu publicul la sesiunile de Q&A de după proiecții se numără și Isabel Herguera - regizoarea lungmetrajului Sultana’s Dream premiat anul trecut la Animest, autoare a numeroase filme proiectate în întreaga lume și laureate cu peste 50 de premii internaționale; Bastien Dubois - regizor nominalizat la Oscar pentru filmul său independent Madagascar, a Journey Diary; Rasmus A. Sivertsen - unul dintre cei mai prolifici regizori de filme de animație din Scandinavia, co-fondator și director artistic al Qvisten Animation Studio; Piet Kroon - scenarist și regizor multi-premiat, artist care și-a adus aportul creativ în zeci de filme de animație, inclusiv în titluri precum Uriașul de fier, Shrek 2 sau Pinocchio.

Printre cei mai așteptați invitați la Animest 2025 sunt legendarii frați Timothy și Stephen Quay, recunoscuți pentru universul lor cinematografic bizar, poetic și macabru, inspirat de artiști precum Kafka, Bruno Schulz și Jan Svankmajer. Publicul se va putea întâlni cu ei la Cinema Muzeul Țăranului, atât pe 4 octombrie, în cadrul unei retrospective a celor mai reprezentative scurtmetraje pe care le semnează, printre care capodopera Street of Crocodiles, cât și pe 5 octombrie, după premiera celui mai nou lungmetraj al lor, Sanatorium Under the Sign of the Hourglass, un film hibrid, care combină animația stop-motion cu scene live-action.

Nu lipsesc din program nici celelalte evenimente speciale îndelung apreciate de publicul Animest: pasionații de experiențe cinematografice avangardiste se pot delecta cu un nou volum de proiecții animate curatoriate de Michael Helmerhorst pe 4 octombrie la Trippy Animation Night. Cei care nu se tem să iasă din zona de confort și să exploreze pe marele ecran animații explicite despre plăcere, pasiune, jocuri și jucării dedicate exclusiv adulților își vor găsi locul marți 7 octombrie, dar și sâmbătă 11 octombrie la Erotica - The Night of Erotic Animation. Iar fanii genului horror sunt așteptați să urmărească noi scurtmetraje cu puternic impact emoțional vineri 10 octombrie, la teribila Creepy Animation Night.

Animest este singurul eveniment cinematografic din România care califică filme pe lista candidaților eligibili la Oscaruri, așadar proiecțiile filmelor din cadrul competiției internaționale sunt printre cele mai așteptate. Anul acesta reunește 89 de animații din întreaga lume în secțiunile de lungmetraj, scurtmetraj, film studențesc și VR, o selecție care promite a fi una dintre cele mai interesante din istoria festivalului. Încă 15 scurtmetraje se regăsesc în competiția românească, unde publicul se va delecta cu un mix de producții semnate de studenți aflați la început de drum în acest domeniu și filme create de artiști deja consacrați în animație. Începând de anul trecut câștigătorul secțiunii competiției românești ajunge și el pe lista scurtă a candidaților eligibili la Oscaruri.

Câștigătorii tuturor secțiunilor competiționale vor fi desemnați în cadrul Galei de Închidere, care va avea loc sâmbătă 11 octombrie, de la ora 18:30, la Cinema Elvire Popesco.

