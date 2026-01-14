Imagini de colecție din emisiunea „La Măruță”. Top momente de excepție cu Cătălin Măruță din show-ul de la PRO TV | VDEO

De la debutul său sub numele „Happy Hour”, până la transformarea în cel mai longeviv show de divertisment al PRO TV, platoul a fost martorul unor momente care au rămas în memoria publicului. În continuare, vă prezentăm o selecție de imagini de colecție, care surprind cele mai spectaculoase și inedite momente din istoria emisiunii.

Happy Hour - Momentul de excepție al anului 2007

Apariția din 2007 a lui Dan Bălan a atras atenția showbizz-ului românesc. Într-o ediție specială de 1 decembrie, Dan Bălan a dat la Happy Hour primul interviu din cariera solo.

Happy Hour - Momentul de excepție al anului 2008

Eric Braeden, alias Victor Newman din serialul "Tânăr și neliniștit, a petrecut o săptămână în România la invitația emisiunii.

Happy Hour - Momentul de excepție al anului 2009

Trupa ASIA s-a reunit pe canapeaua lui Măruță în anul 2009, la patru ani de la destrămarea formației.

Happy Hour - Momentul de excepție al anului 2011

Cea mai flexibilă femeie din lume a venit din Germania la emisiunea Happy Hour. În 2011 a stabilit un record mondial și a venit în platoul lui Cătălin Măruță, unde a făcut show.

Happy Hour - Momentul de excepție al anului 2012

Momentul de excepție al anului 2012 a fost de departe nunta televizată a Nicoletei Luciu.

Happy Hour - Momentul de excepție al anului 2013

Ilie Năstase și partenera sa de la acea vreme, Brigitte, s-au căsătorit în anul 2013. Imaginile de la fericitul eveniment au fost difuzate la Happy Hour.

La Măruță - Momentul de excepție al anului 2014

Tudorel Popa, „omul bormașină” de la Românii au Talent, a început o călătorie în jurul lumii alături de Cătălin Măruță în anul 2014.

La Măruță - Momentul de excepție al anului 2015

Străbunica Lili ne-a umplut inimile în anul 2015 cu bunătatea și simplitatea sa. Vedete și oameni simpli au donat pentru bătrânica de 86 de ani și pentru nepoata sa în vârstă de 16 ani pe care a salvat-o din maternitate. Povestea sa a imresionat până la lacrimi telespectatorii La Măruță.

La Măruță - Momentul de excepție al anului 2016

În 2016 “La Măruță” și-a schimbat ora de difuzare și a devenit o emisiune de divertisment. Mâncarea a devenit laitmotivul emisiunii dintr-o întâmplare și o glumă: în redactia emsiunii se manca foarte mult, în culise se mânca foarte mult, iar Măruță, pe fugă între o filmare și un LIVE, mânca de multe ori înainte să înceapă emisiunea sau în pauze.

Cătălin Măruță despre finalul emisiunii „La Măruță”

Emisiunea „La Măruță” va fi difuzată pentru ultima dată pe 6 februarie 2026. Prezentatorul a făcut un scurt bilanț al celor aproape 20 de ani petrecuți zilnic în fața telespectatorilor și le-a mulțumit colegilor, invitaților și publicului care i-au fost alături de-a lungul timpului.

„Am crescut odată cu emisiunea și cu publicul. Am învățat din greșeli, ne-am maturizat, iar anul trecut am ajuns la 18 ani. Nu este ușor să faci o emisiune live de luni până vineri, dar cred că am reușit să spunem împreună povești care au contat”, a spus Măruță, adăugând că în perioada rămasă vor fi scoase în prim-plan cele mai bune momente din emisiune, care însumează aproximativ 9,6 milioane de minute de difuzare.

PRO TV a explicat că închiderea emisiunii face parte dintr-o strategie mai largă de adaptare a conținutului la noile obiceiuri de consum media, atât pe televiziunea clasică, cât și pe mediul digital. Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV, a subliniat rolul formatului: „«La Măruță» a fost un proiect emblematic pentru televiziunea din România și o parte importantă din ADN-ul PRO TV. Această decizie nu marchează o despărțire, ci o etapă firească într-un proces de transformare a conținutului”.

Măruță a mai declarat că perioada petrecută la cârma emisiunii a fost una esențială pentru parcursul său profesional și personal și că se va concentra în continuare pe proiecte online și noi formate de divertisment.

Prima ediție Happy Hour a fost difuzată pe 22 octombrie 2007.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













