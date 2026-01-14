Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

14-01-2026 | 12:56
Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV
PRO TV

Într-un moment în care emisiunea „La Măruță” se apropie de final, imaginile de arhivă capătă o semnificație aparte. Prima ediție a show-ului prezentat de Cătălin Măruță a fost difuzată în 2007, la PRO TV, sub numele „Happy Hour”.  

Raluca Ionescu-Heroiu

Materialul video surprinde debutul unui format care avea să se transforme, în timp, într-un reper al divertismentului de după-amiază din România.

Cătălin Măruță, despre finalul emisiunii de la PRO TV. Bilanțul a aproape două decenii de televiziune live

Cătălin Măruță a vorbit public despre încheierea emisiunii „La Măruță”, care va ieși din grila PRO TV începând cu 6 februarie. Prezentatorul a făcut un scurt bilanț al celor aproape două decenii petrecute zilnic în fața telespectatorilor și le-a mulțumit colegilor, colaboratorilor, invitaților și publicului care a urmărit emisiunea de-a lungul anilor.

Măruță a amintit că debutul proiectului a avut loc pe 22 octombrie 2007, sub un format care s-a construit treptat, cu etape de ajustare, momente controversate și lecții învățate din experiența directă a televiziunii live.

„Am crescut odată cu emisiunea și cu publicul. Am învățat din greșeli, ne-am maturizat, iar anul trecut am ajuns la 18 ani. Nu este ușor să faci o emisiune live de luni până vineri, dar cred că am reușit, împreună, să spunem povești care au contat”, a spus prezentatorul.

PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026

Acesta a precizat că „La Măruță” se va încheia oficial pe 6 februarie, după aproximativ 9,6 milioane de minute de emisie.

„Toate lucrurile bune ajung, la un moment dat, la final. În perioada care a mai rămas, vom încerca să scoatem ce e mai bun din fiecare poveste”, a adăugat el, adresând un mesaj de mulțumire celor care au fost alături de echipă de-a lungul timpului.

Ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, difuzată pe 6 februarie 2026

PRO TV a anunțat oficial încheierea emisiunii „La Măruță”, unul dintre cele mai longevive formate din grila postului. Show-ul prezentat de Cătălin Măruță va ieși definitiv din program începând cu 6 februarie 2026, decizia fiind parte a unei strategii mai ample de adaptare a conținutului la noile obiceiuri de consum media, atât în zona televiziunii liniare, cât și în mediul digital.

Cătălin Măruță a declarat că perioada petrecută la cârma emisiunii reprezintă un capitol esențial din parcursul său profesional și personal.

„Au fost 18 ani în care «La Măruță» a însemnat mai mult decât o emisiune. Am crescut odată cu publicul, am împărtășit momente importante și am descoperit povești care m-au marcat. Privesc cu recunoștință înapoi și cu interes către ceea ce urmează, urmând să mă concentrez pe proiecte din zona online și pe formate noi pe care îmi doresc să le dezvolt”, a transmis prezentatorul, mulțumind echipei și telespectatorilor care l-au însoțit de-a lungul anilor.

La rândul său, CEO-ul PRO TV, Aleksandras Cesnavicius, a subliniat importanța formatului în istoria postului.

„«La Măruță» a fost un proiect emblematic pentru televiziunea din România și o parte importantă din ADN-ul PRO TV. Această decizie nu marchează o despărțire, ci o etapă firească într-un proces de transformare a conținutului, pe care îl vom continua în perioada următoare”, a declarat acesta.

De la „Happy Hour” la „La Măruță”. Prima ediție a emisiunii care a scris istorie la Pro TV

Lansată în 2007 sub titlul „Happy Hour”, emisiunea prezentată de Cătălin Măruță a debutat într-un peisaj televizat diferit de cel de astăzi.

Prima ediție, difuzată pe 22 octombrie 2007, marchează începutul unui format care avea să se transforme, în timp, într-unul dintre cele mai longevive și recognoscibile programe de divertisment ale PRO TV.

Imaginile de arhivă surprind momentul zero al unei emisiuni aflate atunci la început de drum, înainte de reconfigurările editoriale și de succesul consolidat din anii următori.

Primii invitați ai emisunii au fost fetele de la Cheeky Girls și fetele de la Bambi, conform protv.ro. Nelipsită din platou la prima ediție a emisiunii a fost și cântăreața Andra, partenera de viață a prezentatorului.

 

Andra - Happy Hour - 22 octombrie 2007

Când a început emisiunea, Cătălin Măruță avea 29 de ani și venea după o experiență de 10 ani în Televiziunea Română.

Înainte de lansare, producătorii au analizat mai multe variante de titlu, unele dintre ele neconvenționale. Printre propuneri s-a aflat și denumirea „Liftul”, idee care venea la pachet cu un concept de platou neobișnuit, gândit ca un decor ce ar fi imitat interiorul unui ascensor.

