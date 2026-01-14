Tătuțu’ revine cu sezonul 2 la PRO TV de la 20:30. „Am frică de Dumnezeu, mai mare frică am de ce e pe pământul ăsta”

14-01-2026 | 14:12
tatutu
protv

După ce fanii TĂTUȚU` au așteptat cu nerăbdare continuarea serialului, astăzi, de la 20:30, Bebe Măcelaru se întoarce pe micile ecrane în sezonul doi care poate fi urmărit, în premieră, la PRO TV.

Toți cei care îndrăgesc producția se pot bucura de o doză dublă de acțiune și răsturnări de situație, urmărind în această seară primele două episoade.

Tătuțu’ va trebui să ardă totul în urma lui, în încercarea de a-și pierde urma, după ce rivalitatea sa cu Nelu Stavrositu a luat o cu totul altă amploare.

„M-ai băgat în dușmănie pă viață cu Stavrositu!”, îi va reproșa el lui Mircea, după ce Rona, fiica inamicului său, a căzut victimă luptei dintre ei doi.

Fugit la Constanța, Bebe Măcelaru va căuta susținerea și protecția lui Sandu Tobă. Însă, știind că în lumea lor faptele cântăresc mai mult decât vorbele, își va asigura un garant puternic, amenințându-l pe fratele lui, preotul Petre.

Cei Trimiși
Cei Trimiși – Primul thriller polițist românesc cu elemente paranormale, din 22 decembrie pe VOYO

„Măcelarule, poliția e pe urmele tale, Stavrositu la fel. Zi unde e frate-miu, că pun imediat garda pe urmele tale, n-ai înțeles?!”, va răbufni Constănțeanu.

„Am frică de Dumnezeu, chiar dacă am făcut rele. Dar mai mare frică am de ce e pe pământul ăsta, Sandule. Și dacă nu mă înțeleg cu tine să-mi ții partea când am belele, ce să fac, o să-l mierlesc pe frate-tu, dar moartea lui o să se pună la tine, nu la mine”, îi va explica Bebe.

Tătuțu’ va fi nevoit să-și calculeze cu grijă fiecare pas, pentru că atât Stavrositu, cât și comisarul Costoiu îi stau pe urme, gata să profite de cea mai mică greșeală a sa. Dacă va găsi protecție la Constănțeanu și cum va reuși să iasă din situația critică în care se află, rămâne de văzut în seara aceasta, de la ora 20:30, la PRO TV. În fiecare miercuri, vor putea fi urmărite câte două episoade ale producției.

Primele sezoane pot fi urmărite integral pe VOYO

