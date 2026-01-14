Zoe Saldana este cea mai bine plătită actriță din toate timpurile. Patru filme ale sale au generat peste 2 miliarde dolari

Câștigătoarea premiului Oscar, Zoe Saldana, este oficial cea mai bine plătită actriță din toate timpurile, datorită filmului „Avatar: Foc și Cenușă”.

Saldana a jucat în cele trei filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile — „Avatar” din 2009 și continuarea sa din 2022, „The Way of Water”, care ocupă locurile 1 și 3, respectiv, precum și „Avengers: Endgame” din 2019, care se află pe locul 2.

Ea este, de asemenea, prima actriță care a apărut în patru filme care au generat peste 2 miliarde de dolari la nivel global, inclusiv „Avengers: Infinity War” din 2018.

Pe lângă „Avatar” și alte apariții în Universul Cinematic Marvel în rolul Gamorei (a jucat în trei filme „Guardians of the Galaxy”), Saldana a interpretat-o și pe Nyota Uhura în trilogia „Star Trek”, care a generat peste 1 miliard de dolari la nivel mondial.

În 2024, încasările globale ale lui Saldana au totalizat peste 14 miliarde de dolari, plasând-o pe locul al treilea în topul celor mai bine plătiți actori, după colegii săi din MCU, Scarlett Johansson și Samuel L. Jackson.

Cu toate acestea, Saldana a urcat pe primul loc după lansarea în decembrie a celui de-al treilea film din seria „Avatar”, care a încasat până în prezent 1,23 miliarde de dolari. Acum, filmele sale au acumulat în total 15,47 miliarde de dolari, potrivit unui calcul realizat de Numbers și citat de Variety.

Marți seara, Saldana a postat un videoclip pe rețelele de socializare în care și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au ajutat-o să atingă acest prag important.

„Vreau doar să-mi exprim sinceră recunoștință pentru călătoria extraordinară care m-a condus astăzi la statutul de cea mai bine plătită actriță de film din toate timpurile”, a spus ea, zâmbind larg. „O realizare posibilă în întregime datorită francizelor incredibile și colaboratorilor de care am avut norocul să fac parte, precum și tuturor regizorilor care și-au pus încrederea în mine.”

Saldana a strigat apoi numele regizorului „Star Trek”, J.J. Abrams, al regizorilor „Avengers”, Joe și Anthony Russo, al regizorului „Guardians”, James Gunn, și, cel mai important, al lui James Cameron, regizorul „Avatar”, „pentru că a crezut în potențialul meu, pentru că a văzut în mine ceva ce eu nu am văzut întotdeauna și pentru că m-a provocat să fiu mereu la înălțimea situației. Încrederea, îndrumarea și viziunea voastră nu numai că au modelat aceste filme, ci și pe mine ca artistă”.

Saldana și-a rezervat mesajul final de mulțumire pentru fanii din întreaga lume. „Sprijinul, pasiunea și loialitatea voastră neclintite sunt adevărata bază a acestei realizări”, a spus ea.

„Nimic din toate acestea nu ar exista fără voi, care ați venit mereu cu inimile deschise și cu entuziasm. Această realizare ne aparține tuturor și sunt profund recunoscătoare și umilă. Și fie ca următoarea recordistă să fie o altă femeie!”

Saldana a avut un an important în 2025: în martie, a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea sa spectaculoasă din „Emilia Pérez” și a intrat în istorie ca prima dominicano-americană care a câștigat un premiu Oscar.

Audaciosul musical, al autorului Jacques Audiard, i-a adus Saldanei premii la Festivalul de Film de la Cannes, unde filmul a avut premiera, precum și o serie de distincții în sezonul premiilor, inclusiv un premiu SAG, un premiu BAFTA, un Glob de Aur și un premiu Critics Choice.

„Mă simt foarte bine”, a declarat recent Saldana pentru Variety despre faptul că are acum prefixul „câștigătoare a premiului Oscar”. „Soțul meu [regizorul Marco Perego Saldana] este foarte amuzant. Are o glumă pe care o spune mereu: «Z, nu poți face nimic acum fără ca oamenii să te anunțe ca «câștigătoare a premiului Oscar». Nu poți jefui o bancă, pentru că va fi ceva de genul: „Câștigătoare a premiului Oscar...” Eu zic: „Doamne, Dumnezeule!”, a spus ea râzând. „Dar e adevărat. Sunt onorată. Sunt foarte fericită. Dar zic și: „Bine, să continuăm să muncim”.

În „Avatar: Fire and Ash”, Saldana reia rolul războinicei Na’vi Neytiri, a cărei relație cu soldatul uman devenit liderul Na’vi Jake Sully (Sam Worthington) este punctul central al poveștii francizei. Pentru a transforma actrița afro-latină într-un umanoid cu pielea albastră și înălțimea de 2,4 metri, filmul utilizează o formă inovatoare de tehnologie de captare a performanței, pionierată de regizorul James Cameron.

„Motivul pentru care această lume este atât de reală pentru atât de mulți oameni este că actoria a fost cel mai important element pentru Jim”, a explicat Saldana. „Captarea performanței oferă actorului posibilitatea de a nu se baza atât de mult pe toate lucrurile care pot fi uneori foarte distractive în filmele live-action obișnuite. Captarea performanței îți oferă darul conexiunii și al dedicării întregii tale inimi și energiei în acea scenă, în acel moment.”

