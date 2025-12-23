Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu avionul privat al lui Epstein. Ce dezvăluie un nou lot de documente din dosar

23-12-2025 | 12:14
Preşedintele american Donald Trump a zburat de cel puţin opt ori cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein în avionul privat al acestuia în anii 1990.

autor
Mihaela Ivăncică

Trump a călătorit o dată doar cu Epstein şi o tânără de 20 de ani, potrivit unui nou lot de mii de documente nepublicate anterior despre cazul Epstein, pe care Departamentul de Justiţie al SUA le-a publicat luni după-amiază, dar se pare că le-a şters ulterior, însă pe care Washington Post a reuşit să le descarce înainte ca acestea să devină indisponibile, relatează marţi EFE.

Spre deosebire de documentele publicate sâmbăta trecută, noile documente includ mai multe menţiuni despre Trump, care a încercat să se distanţeze cât mai mult posibil de Epstein şi de delictele acestuia, a relatat marţi ziarul american.

"Vreau să ştiţi că jurnalele de zbor pe care le-am primit ieri reflectă faptul că Donald Trump a călătorit cu avionul privat al lui Epstein de mult mai multe ori decât s-a relatat anterior (sau decât eram la curent)", a scris un procuror american pentru Districtul Sudic din New York într-un e-mail din ianuarie 2020, care este inclus în dosare.

Perioada zborurilor şi legătura cu Ghislaine Maxwell

Trump a zburat cu acel avion de cel puţin opt ori între 1993 şi 1996, a scris procurorul, menţionând că această perioadă coincide cu investigaţiile privind complicea şi fosta parteneră a lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a participat la cel puţin patru dintre aceste zboruri cu actualul preşedinte.

În unele cazuri, a adăugat procurorul, cei care au călătorit cu avionul ar putea servi ca martori în cazul împotriva lui Maxwell, care a fost condamnată în 2021 la 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual cu minore.

Documentele dezvăluie, totodată, că Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a adunat mai multe piste despre relaţia dintre Trump şi Epstein în timpul petrecerilor organizate la proprietăţile lor respective la începutul anilor 2000, deşi nu confirmă dacă au existat anchete ulterioare în această speţă.

În plus, dosarele arată că anchetatorii din cazul Maxwell au trimis o citaţie la Mar-a-Lago, conacul şi clubul privat al lui Trump din West Palm Beach, în Florida, în 2021, potrivit Washington Post.

Contextul citației și ancheta federală

Motivul citaţiei nu este cu totul clar, dar documentele indică faptul că un procuror federal căuta înregistrări despre persoane care au lucrat la clubul lui Trump, care ar fi putut fi relevante pentru cazul împotriva lui Maxwell.

"Nu am reuşit să găsesc pe nimeni care să-şi amintească faptul că (...) (urmează un pasaj cenzurat - n.r.) a lucrat la Mar-a-Lago în 2000", a scris procurorul într-un e-mail inclus printre noile documente.

Noul lot de documente include şi o scrisoare de 22 de pagini din partea diviziei penale a Departamentului de Justiţie al SUA către autorităţile britanice, prin care se solicită un interviu voluntar cu "martorul PA", o referire la Prinţul Andrew.

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit l-a deposedat pe fratele său, Andrew, de titlul princiar şi de alte onoruri în noiembrie, după ce Andrew a căzut în dizgraţie din cauza legăturilor sale anterioare cu Epstein.

Departamentul de Justiţie al SUA a lansat vinerea trecută un site web pentru a accesa documentele din ancheta referitoare la Epstein - care s-a sinucis în închisoare în 2019 -, în urma adoptării unei legi în Congres care impune guvernului să publice toate informaţiile neclasificate legate de acest caz.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, Jeffrey Epstein,

Dată publicare: 23-12-2025 12:14

