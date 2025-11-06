Emma Stone a împlinit 37 de ani. Detalii neștiute despre viața și cariera actriței. GALERIE FOTO

06-11-2025 | 16:17
Emma Stone
Emily Jean Stone s-a născut la 6 noiembrie 1988 în Scottsdale, statul Arizona. A început să joace în trupa de teatru Valley Youth Theatre din Phoenix şi a debutat pe scenă în producţia "The Wind in the Willows" a lui Kenneth Grahame.

Ioana Andreescu

A jucat în producţii de mici dimensiuni până la vârsta de 15 ani, când s-a hotărât că vrea să urmeze o carieră în actorie.

Debutul său în televiziune a venit odată cu participarea la reality show-ul de la VH-1 "In Search of the Partridge Family" (2004), după care au urmat o serie de roluri mici în producţii de televiziune.

Debutul în actorie

A debutat pe marele ecran cu rolul Jules în "Superbad" (2007), căruia i-au urmat filmele "The House Bunny" (2008) şi "Zombieland" (2009). Însă rolul care a propulsat-o ca un star a fost Olive din pelicula "Easy A" (2010), în regia lui Will Gluck, potrivit www.biography.com. Acest rol i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur.

Au urmat rolurile în peliculele "The Help" şi "Crazy, Stupid, Love", din 2011, precum şi rolul partenerei personajului Spiderman în producţia "The Amazing Spider-Man" (2012) şi în sequelul din 2014.

Rolul secundar din superproducţia "Birdman" (2014) i-a adus prima nominalizare la Oscar, pentru cel mai bun rol feminin secundar şi încă o nominalizare la Globurile de Aur.

Oscarul pentru cel mai bun rol principal

Interpretarea din superproducţia "La La Land" (2016) i-a adus Oscarul pentru cel mai bun rol principal la ediţia din 2017 a prestigioaselor premii, un Glob de Aur şi un premiu BAFTA.

A jucat alături de Steve Carell în pelicula "Battle of the Sexes" (2017), care i-a adus încă o nominalizare la Globurile de Aur. A urmat rolul din "The Favourite" (2018), cu Olivia Colman şi Rachel Weisz, în regia lui Yorgos Lanthimos, care a primit zece premii în cadrul galei British Independent Film Awards de la Londra. În 2019, actriţa a fost nominalizată la Globurile de Aur şi la premiile BAFTA, la categoria cea mai bună actriţă într-un rol secundar.

În 2018, a interpretat-o pe Annie Landsberg în "Maniac", o miniserie realizată de Netflix cu subiect science-fiction, care a primit aprecierile publicului şi ale criticii.

Şi-a împrumutat vocea personajului Eep din lungmetrajul de animaţie "The Croods: A New Age" (2020), produs de studiourile Universal şi DreamWorks, debutul regizorului Joel Crawford.

Emma Stone a avut rolul principal în filmul „Cruella”

Emma Stone a avut rolul principal în filmul "Cruella" (2021), bazat pe personajul Cruella de Vil din "101 dalmaţieni". Cu o acţiune plasată în Londra anilor '70, în plină revoluţie punk-rock, pelicula prezintă aventurile tinerei Estella, care devine o celebră creatoare de modă, cunoscută sub pseudonimul "Cruella de Vil". În film mai joacă actriţa britanică Emma Thompson, Paul Walter Hauser şi Joel Fry.

În 2020, actriţa şi regizorul grec Yorgos Lanthimos s-au reîntâlnit pentru realizarea unui scurtmetraj mut filmat în alb-negru, potrivit Reuters. Filmat pe insula greacă Tinos în 2020, "Bleat", lansat în 2022, explorează ciclul vieţii şi al morţii având în prim plan un cuplu local interpretat de Stone şi de actorul francez Damien Bonnard.

În 2023, joacă în serialul de comedie "The Curse", creat de Nathan Fielder şi Benny Safdie pentru Showtime, în care actriţa, interpreta personajului Whitney Siegel şi soţul său Asher Siegel (Nathan Fielder), care încearcă să conceapă primul lor copil în timp ce sunt protagoniştii unei emisiuni de bricolaj, trec printr-o serie de probleme provocate de un presupus blestem aruncat asupra lor.

Emma Stone s-a căsătorit, în 2020, cu logodnicul ei, Dave McCary, regizorul unui segment al emisiunii de satiră şi umor "Saturday Night Live". În 2021 s-a născut primul lor copil, Louise Jean McCary

