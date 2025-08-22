Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

22-08-2025 | 08:28
Dua Lipa
Profimedia

Dua Lipa, cântăreața și compozitoarea britanică cu origini kosovaro-albaneze, câștigătoare a trei premii Grammy, a captivat ascultătorii cu hitul 'New Rules' și albumul 'Future Nostalgia'.

Ioana Andreescu

Dua Lipa este fiica unor albanezi kosovari care s-au refugiat la Londra în anii 1990. S-a născut la 22 august 1995. Numele ei, 'Dua', înseamnă 'iubire' în albaneză.

Fiind atât de dedicată unei cariere în muzică, la 15 ani, s-a mutat singură înapoi la Londra, după ce familia ei se întorsese în Kosovo cu câțiva ani mai devreme.

A folosit rețelele de socializare pentru a se promova

A folosit rețelele de socializare pentru a se promova înainte de a semna un contract cu o casă de discuri.

În 2015, Lipa a obținut un contract cu o casă de discuri. Primul ei single, 'New Love', a apărut în același an. Au urmat mai multe melodii, dar albumul 'Dua Lipa' a ajuns să fie lansat în 2017. Single-urile de pe album au avut un succes moderat până la lansarea piesei 'New Rules'. Videoclipul pentru acest hit de succes a fost vizionat de peste două miliarde de ori pe YouTube. Un alt single de pe album, 'IDGAF', a primit discul de platină.

La cea de-a 61-a ediție a Premiilor Grammy din 2019, Lipa a câștigat premiul pentru 'Best New Artist'. De asemenea, a câștigat un al doilea premiu Grammy în acel an - 'Best Dance Recording for 'Electricity'''.

La începutul lunii martie 2020, Lipa se pregătea să lanseze al doilea album - 'Future Nostalgia'. Albumul a apărut online exact când lumea se închidea din cauza pandemiei. Având în vedere criza globală, Lipa nu era sigură dacă să continue cu lansarea albumului, deși scurgerea de informații a pus-o într-o poziție dificilă.

Din fericire, munca ei a fost apreciată de ascultători. Față de melodiile anterioare, încadrate de artistă în genul 'dark pop', acest album a adus note mai ritmate. Piesele au o legătură cu muzica din anii '70, '80 și '90, având în același timp și accente moderne.

A ajuns în topurile Spotify

Dua Lipa a ajuns în topurile Spotify în săptămâna în care a fost lansat albumul. Întrucât turneele erau scoase din discuție în 2020, în noiembrie, Lipa a transmis în direct un concert numit Studio 2054, care a inclus apariții ale artiștilor Kylie Minogue și Bad Bunny. Peste 5 milioane de persoane au vizionat transmisiunea, stabilind un record de vizualizări plătite, conform sursei amintite.

Lipa a primit șase nominalizări la cea de-a 63-a ediție a Premiilor Grammy, iar 'Future Nostalgia' a câștigat premiul pentru Cel mai bun album vocal pop.

Cu cine a colaborat

În 2024, a lansat al treilea album - 'Radical Optimism''. Cele mai populare single-uri de pe acest album sunt: 'Houdini' (lansat în noiembrie 2023); 'Training Season' (februarie 2024); 'Illusion' (11 aprilie 2024). Pe 16 iunie 2024, Radical Optimism a depășit 1 miliard de redări pe Spotify, devenind al treilea album al său care a reușit acest lucru, iar din mai 2025, a depășit două miliarde de redări pe platformă.

Dua Lipa a mai colaborat cu artiști precum Elton John, Miley Cyrus sau Chris Martin.

Sursa: Agerpres

22-08-2025 08:28

