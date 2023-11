Nominalizările la Premiile Grammy 2024. Taylor Swift, Billie Eilish și SZA, printre cele mai nominalizate artiste

Artista SZA conduce cursa nominalizărilor la premiile Grammy din acest an cu nouă selecţii, devansându-le pe marile nume din industrie, într-un an în care domină femeile şi blockbusterul "Barbie".

Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor din 4 februarie 2024, potrivit Reuters.

Printre ceilalţi nominalizaţi importanţi se numără Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Boygenius, Miley Cyrus, Jon Batiste, Victoria Monét şi Billie Eilish, toţi aceştia urmând să concureze cu SZA la categoria discul anului.

Între cei opt candidaţi la categoria "albumul anului" se numără - SZA, Swift, Rodrigo, Boygenius, Cyrus, Batiste, Lana Del Rey şi Janelle Monae.

SZA, în vârstă de 34 de ani, pe numele real Solána Imani Rowe, a obţinut nominalizări pentru albumul anului cu "SOS" şi pentru "înregistrarea anului" şi "cântecul anului" pentru "Kill Bill", fiind în acelaşi timp nominalizată la mai multe genuri, inclusiv pop, rap melodic şi R&B atât progresiv, cât şi tradiţional.

Piesa "Kill Bill" este nominalizată şi pentru cea mai bună interpretare R&B.

Albumele nominalizate la categoria "albumul anului" care concurează cu "SOS" al lui SZA sunt "Midnights" al lui Swift, "Endless Summer Vacation" al lui Cyrus, "World Music Radio" al lui Jon Batiste, "the record" al lui boygenius, "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" al Lanei Del Rey, "The Age of Pleasure" al lui Janelle Monáe, şi "GUTS" al Oliviei Rodrigo.

Victoria Monet a primit şapte nominalizări, inclusiv pentru "cel mai bun artist debutant" şi "înregistrarea anului" şi "cel mai bun cântec R&B" pentru "On My Mama".

Phoebe Bridgers, în afară de nominalizarea pentru interpretarea în duo alături de SZA pentru "Ghost in the Machine", a obţinut alte şase nominalizări ca parte din "boygenius", o colaborare cu Julien Baker şi Lucy Dacus.

Rodrigo a obţinut şase nominalizări, hitul ei "vampire" fiind nominalizat pentru "discul anului", "melodia anului" şi "cea mai bună interpretare pop solo".

Cele şase nominalizări au egalat-o pe vedeta country Brandy Clark şi pe Eilish, Cyrus şi Swift.

Swift a dominat prima pagină a ziarelor în acest an cu spectaculosul său turneu de concerte sold-out, cu filmul omonim "The Eras Tour", care documentează spectacolele, şi cu relaţia sa cu starul de fotbal american Travis Kelce.

Deşi Swift nu a reuşit să se desprindă de pluton în ceea ce priveşte nominalizările, cele şase îi aduc un total de 52 de nominalizări în cariera sa. Ea a câştigat de 12 ori.

În concordanţă cu tema girl power a nominalizărilor din acest an, filmul "Barbie", regizat de Greta Gerwig, a obţinut patru dintre cele cinci nominalizări la categoria "cel mai bun cântec pentru media vizuală".

Printre acestea s-a aflat şi piesa 'What Was I Made For?' a lui Eilish, care a fost nominalizată şi pentru "înregistrarea anului", "cântecul anului" şi "cea mai bună interpretare pop solo".

Melodia "I'm Just Ken" interpretată de actorul Ryan Gosling a fost nominalizată la categoria "media vizuală".

Jon Batiste a fost liderul artiştilor cu şase nominalizări.

Premiile Grammy din acest an se referă la înregistrări care au fost lansate între 1 octombrie 2022 şi 15 septembrie 2023. Votanţii sunt artişti, compozitori, producători şi ingineri de înregistrări.

Ceremonia de decernare a premiilor va fi televizată în direct din Los Angeles, duminică, 4 februarie.

Anul trecut, vedeta pop Beyonce a câştigat patru premii Grammy, doborând recordul pentru cele mai multe victorii în carieră, cu 32 de premii. De asemenea, ea este la egalitate cu soţul ei, rapperul Jay-Z, cu cele mai multe nominalizări din carieră, 88.

Nominalizările la principalele categorii

Albumul anului

Boygenius - The Record, Janelle Monáe - The Age of Pleasure, Jon Batiste - World Music Radio, Lana Del Rey - Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, Miley Cyrus - Endless Summer Vacation, Olivia Rodrigo - Guts, SZA - SOS, Taylor Swift - Midnights

Înregistrarea anului

Billie Eilish - What Was I Made For?, Boygenius - Not Strong Enough, Jon Batiste - Worship, Miley Cyrus - Flowers, Olivia Rodrigo - Vampire, SZA - Kill Bill, Taylor Swift - Anti-Hero, Victoria Monét - On My Mama

Cântecul anului

Billie Eilish - What Was I Made For?, Dua Lipa - Dance the Night, Jon Batiste - Butterfly, Lana Del Rey - A&W, Miley Cyrus - Flowers, Olivia Rodrigo - Vampire, SZA - Kill Bill, Taylor Swift - Anti-Hero

Cel mai bun artist debutant

Coco Jones, Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Noah Kahan, Victoria Monét, The War and Treaty

Cea mai bună interpretare pop solo

Billie Eilish - What Was I Made For?, Doja Cat - Paint the Town Red, Miley Cyrus - Flowers, Olivia Rodrigo - Vampire, Taylor Swift - Anti-Hero

Cea mai bună interpretare pop duo/grup

Labrinth Featuring Billie Eilish - Never Felt So Alone, Lana Del Rey Featuring Jon Batiste - Candy Necklace, Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile - Thousand Miles, SZA Featuring Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine, Taylor Swift Featuring Ice Spice - Karma

Cel mai bun album pop

Kelly Clarkson - Chemisty, Miley Cyrus - Endless Summer Vacation, Olivia Rodrigo - Guts, Ed Sheeran - - (Subtract), Taylor Swift - Midnights

Cel mai bun cântec R&B

Coco Jones - ICU, Halle - Angel, Robert Glasper ft. SiR & Alex Isley - Back to Love, SZA - Snooze, Victoria Monét - On My Mama

Cel mai bun album R&B

Babyface - Girls Night Out, Coco Jones - What I Didn't Tell You, Emily King - Special Occasion, Summer Walker - Clear 2: Soft Life EP, Victoria Monét - Jaguar II

Cel mai bun cântec rap

Doja Cat - Attention, Nicki Minaj & Ice Spice ft. Aqua - Barbie World, Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock, Drake & 21 Savage - Rich Flex, Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers.

Cea mai bună interpretare rock

Arctic Monkeys - Sculptures of Anything Goes, Black Pumas - More Than a Love Song, Boygenius - Not Strong Enough, Foo Fighters - Rescued, Metallica - Lux Æterna

Cel mai bun album rock

Foo Fighters - But Here We Are, Greta Van Fleet - Starcatcher, Metallica - 72 Seasons, Paramore - This Is Why, Queens of the Stone Age - In Times New Roman…

Cel mai bun album alternativ

Cabra - Martínez, Diamante Eléctrico - Leche de Tigre, Juanes - Vida Cotidiana, Natalia Lafourcade - De Todas Las Flores, Fito Paez - EADDA9223

Dată publicare: 10-11-2023 21:48