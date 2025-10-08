Dolly Parton, după ce sora ei le-a cerut fanilor să se roage pentru sănătatea artistei de 79 de ani: „Nu am murit încă”

Dolly Parton a publicat un videoclip în care le spune fanilor „Nu mor”, la o zi după ce sora ei le ceruse oamenilor să se roage pentru artistă, stârnind îngrijorări cu privire la starea de sănătate a cântăreței americane.

„Știu că, în ultima vreme, toată lumea crede că sunt mai bolnavă decât sunt de fapt. Arăt eu bolnavă? Muncesc din greu”, a spus artista într-un videoclip postat miercuri pe Instagram, filmat în timp ce înregistra reclame pentru sala de concerte Grand Ole Opry din Nashville, scrie BBC.

Clipul a apărut după ce sora ei și-a cerut scuze pentru că i-a speriat pe fani cu postarea inițială de pe Facebook despre sănătatea lui Parton.

Artista a anulat o serie de evenimente

Artista a anulat un eveniment din cauza unei probleme de sănătate.

În vârstă de 79 de ani, Parton a fost nevoită recent să anuleze participarea la un eveniment Dollywood, după ce a fost diagnosticată cu o piatră la rinichi. Cântăreața urma să susțină șase concerte la The Colosseum, în Caesars Palace, Las Vegas, în decembrie.

Ea a amânat spectacolele pentru septembrie anul viitor, explicând fanilor că are nevoie de „câteva proceduri medicale” pentru a rezolva unele „probleme de sănătate” persistente.

Pietrele la rinichi sunt o afecțiune comună, care afectează peste una din zece persoane, potrivit NHS. Pietrele mai mari pot provoca dureri puternice și pot duce la infecții sau alte complicații dacă nu sunt tratate.

La începutul acestui an, Dolly Parton și-a pierdut soțul, Carl Dean, după aproape 60 de ani de căsnicie. Ulterior, i-a dedicat o nouă piesă, „If You Hadn’t Been There”, în memoria lui.

Artista este cunoscută pentru o serie de hituri country devenite clasice, precum Coat of Many Colors, I Will Always Love You, 9 to 5 și Jolene.

Seria de concerte din Las Vegas ar fi fost prima sa apariție pe Strip din anii 1990, când a cântat alături de Kenny Rogers, partenerul ei de duet din piesa Islands In The Stream.

