Dua Lipa a apărut „în franjuri” la o cină privată din New York. Și-a afișat silueta de invidiat

Stiri Mondene
16-09-2025 | 22:01
Dua Lipa

Artista britanică Dua Lipa a întors toate privirile cu o apariție elegantă și rafinată la o cină privată din New York.

autor
Mihai Niculescu

Cunoscută pentru stilul ei impecabil, cântăreața a atras toate privirile într-o rochie neagră superbă, cu detalii din franjuri. Rochia, o alegere sofisticată, a subliniat silueta impecabilă a artistei, demonstrând că un stil de viață sănătos merge mână în mână cu o prezență de excepție. Se știe că Dua Lipa este o mare fană a yoga, o practică pe care o integrează constant în rutina sa de fitness.

De la pop la disco-pop: cum a cucerit Dua Lipa topurile

Dua Lipa a devenit rapid un nume de referință în industria muzicală, remarcându-se prin stilul său distinctiv, care combină pop-ul cu elemente de disco și dance-pop. Originară din Londra, ea a cunoscut succesul global odată cu lansarea albumului de debut, Dua Lipa (2017). Piese precum New Rules și IDGAF au dominat topurile internaționale și au confirmat-o ca o artistă modernă.

Însă, cel de-al doilea album al său, Future Nostalgia (2020), a reprezentat un adevărat fenomen. Cu influențe puternice din anii '80, albumul a adus hituri masive precum Don't Start Now, Physical și Levitating. Sunetul disco-pop, combinat cu versuri despre independență și empowerment, procesul de a oferi unei persoane sau unui grup de persoane putere, autonomie și control asupra propriei vieți, a rezonat cu publicul din întreaga lume și i-a adus numeroase premii, inclusiv un premiu Grammy pentru cel mai bun album vocal pop.

Sursa: Pro TV

Etichete: new york, rochie, silueta, Dua Lipa,

Dată publicare: 16-09-2025 21:46

