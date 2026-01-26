Demi Moore, apariție spectaculoasă la Paris, la Haute Couture Week. Ținuta cu care a atras toate privirile | GALERIE FOTO

Surprinși luni dimineață, fondatorul Amazon era numai zâmbete în timp ce el și Lauren – care s-au căsătorit anul trecut, la Veneția – au mers ținându-se de mână spre locația evenimentului, potrivit Hello Magazine.

Înconjurați de alte celebrități, Jeff și Lauren nu au fost singurele vedete prezente la show-ul Schiaparelli. Pentru a susține casa de modă franceză, Demi Moore, Jodie Turner-Smith, Teyana Taylor și Carla Bruni au pozat pentru fotografi înainte de a lua loc în primul rând.

