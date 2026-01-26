Demi Moore, apariție spectaculoasă la Paris, la Haute Couture Week. Ținuta cu care a atras toate privirile | GALERIE FOTO

Vedetele s-au adunat la Paris pentru Haute Couture Week. În fruntea acestui val de celebrități s-au aflat Jeff Bezos și soția sa, Lauren Sánchez Bezos, care au sosit în Orașul Iubirii pentru a participa la prezentarea Schiaparelli Spring/Summer 2026.

Surprinși luni dimineață, fondatorul Amazon era numai zâmbete în timp ce el și Lauren – care s-au căsătorit anul trecut, la Veneția – au mers ținându-se de mână spre locația evenimentului, potrivit Hello Magazine.

Înconjurați de alte celebrități, Jeff și Lauren nu au fost singurele vedete prezente la show-ul Schiaparelli. Pentru a susține casa de modă franceză, Demi Moore, Jodie Turner-Smith, Teyana Taylor și Carla Bruni au pozat pentru fotografi înainte de a lua loc în primul rând.

Vedetele, în prim-plan la debutul Haute Couture Week

Un eveniment exclusivist desfășurat pe parcursul a trei zile, Haute Couture Week are loc de luni, 26 ianuarie, până joi, 29 ianuarie, urmând ca branduri precum Christian Dior, Chanel, Elie Saab și Valentino să își prezinte noile colecții. Prima casă care dă startul ediției 2026 este Schiaparelli.

Demi Moore este o prezență constantă în circuitul modei, iar luni a ales să iasă din tipare pentru Haute Couture Week. Îmbrăcată într-o haină cu imprimeu leopard, pantaloni conici asortați și o pălărie cocktail discretă, vedeta din The Substance a creat un look demn de invidia lui Carrie Bradshaw.

Sursa: hellomagazine.com

