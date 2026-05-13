Cum groapa era una adâncă, sătenii nu l-au putut ajuta. În final, bărbatul a fost scos cu greu de acolo de pompieri. Incidentul s-a petrecut în comuna Șimian, chiar în apropierea casei bărbatului. Acesta ieşise să se plimbe, fără să ştie ce pericole îl pasc pe drum.

Mama bărbatului rănit: „Zicea: mamă, nu mai merge tu după mine că mă duc și mă întorc. Apoi îl auzii țipând, încercai eu să-l scot, dar ce să scot că groapa e adâncă”.

Fratele bărbatului rănit: „N-am putut să îl scot din cauză că sunt rupturile acelea la resturile de capac”.

Alin Popa, purtător de cuvânt ISU Mehedinți: „Persoana era blocată în gura de canal respectivă, am acționat cu accesoriile din dotare pentru eliberare”.

Bărbatul de 54 de ani a ajuns la spital, cu răni la o mână şi un picior. Sătenii povestesc că au făcut demult sesizări privind capacele de canal deteriorate.

Fratele bărbatului rănit: „O vecină a făcut sesizare de patru ani de zile în legătură cu capacele, că sunt sparte de mașinile de tonaj care lucrează pe aici”.

Cei care administrează reţeaua de canalizare susţin că nu ştiau de această problemă.

Adrian Turbat, managerul companiei care gestionează reţeaua de canalizare: „Nu am avut sesizare pe ele că de obicei le schimbăm în câteva ore. Acolo unde sunt capace metalice s-a mai întâmplat să le fure. Chiar e o treabă regretabilă și o problemă pe care o avem în zonă, nu sunt singurele capace furate și care trebuie schimbate”.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cine poartă responsabilitatea pentru cele întâmplate.