Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunţat la sediul partidului, după şedinţa conducerii, că mandatul cu care PSD merge la consultări este unul destul de larg.

„Avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus şi înainte de moţiune, nu există varianta de a mai susţine PSD-ul pe Ilie Bolojan prim-ministru, a doua, şi nici nu vom susţine vreun guvern minoritar, PNL, UDMR şi aşa mai departe”, a anunţat Grindeanu.

Despre anunţul PNL şi USR că nu îşi mai doresc să facă parte într-o coaliţie de guvernare cu PSD, Grindeanu a răspuns: „Eu îi văd foarte agitaţi, în general, în ultimele zile, îl văd foarte agitat mai ales pe Dominic ( Dominic Fritz, nr). Eu zic că e bine, chiar dacă ţi-ai construit un partid pe trei principii, că aşa s-a construit USR-ul: fără penali în funcţii publice, fără pensii speciale, favoritisme şi evident, cea mai puternică ideologie USR-istă, dar care e fără soluţie, este acea zicere plăcuţă suedeză despre PSD. Asta este soluţia USR, tot timpul, fără PSD. De aceea sunt în jur de 10%. De aceea, în acest moment, dacă stau să mă uit în Parlament, atent, cred că grupul PACE plus nou grup UNIT sunt cam cât USR-ul, pentru că românii vor mai mult decât plăcuţă suedeză. Vor să guvernezi bine, să treci de lozinci, să treci de lucruri simple. Nu poţi să-ţi justifici existenţa doar înjurând la PSD. Sigur, au avut în aceste 10 luni, şi probabil că de aici e un soi de disperare, o voce mai puternică decât a lor. Ghici a cui? A lui Ilie Bolojan, care n-a făcut în 10 luni decât să înjure la PSD, cot la cot cu USR-ul, câteodată mai mult. Şi atunci, sigur că apare această disperare, că nu pot să o numesc altcumva din partea USR-ului, că-şi pierd principala gură de tun anti-PSD-istă, pe Ilie Bolojan. Eu îi aş ruga să se calmeze, să venim cu soluţii. Nu poate să stea România blocată într-un singur om”, a comentat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă ar putea face o majoritate doar cu PNL, Grindeanu a răspuns: „Fără USR se poate, sigur”.

Sorin Grindeanu nu ar refuza să fie premier din partea PSD

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă partidul ar putea merge la consultările de la Cotroceni cu el ca propunere de premier.

„Noi am luat în calcul un lucru care include această abordare. Vă spuneam că noi avem un mandat destul de larg, exceptând cele două sau trei lucruri peste care nu trecem. Asta înseamnă şi o variantă care poate să ducă la premier PSD. Premier PSD pe care îl desemnează Partidul Social-Democrat, în forurile statutare. Dar dacă este vorba de mine, de preşedintele PSD, şi asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru”, a răspuns Grindeanu.

Despre un guvern minoritar cu premier PSD, Grindeanu a arătat că "nici asta nu e o variantă pe care să şi-o dorească PSD".

„Nu e o treabă care să ofere, ceea ce spunea preşedintele (..) un guvern stabil, o majoritate clară. Eu vă spun că ceea ce s-a spus, iarăşi în urmă cu o săptămână mai bine, chiar dacă este contraproductiv şi sunt unii destul de agitaţi de pe scena politică, mai bine mai stai două, trei zile, o săptămână şi găseşti o soluţie stabilă, decât să ai o soluţie de conjunctură, care poate să întrunească 233 de voturi, dar care în septembrie duce la o nouă moţiune de cenzură şi la dărâmarea guvernului. Nimeni nu-şi doreşte aşa ceva”, a subliniat Grindeanu.

Ce spune Sorin Grindeanu despre un guvern tehnocrat

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat dacă PSD ia în calcul să intre într-un guvern condus de un premier tehnocrat.

„Depinde cine este acel tehnocrat, pentru că e important, având în vedere experienţa celor 10 luni de până acum, şi profilul pe care îl are acest prim-ministru”, a răspuns Grindeanu.

El a menţionat că a făcut recent un profil al premierului, în care a arătat că şi-ar dori să fie un prim-ministru cu un profil economic şi un prim-ministru care să realizeze poziţia sa, adică al unei coaliţii, nu un prim-ministru al unei părţi din coaliţie, aşa cum a fost Ilie Bolojan în aceste 10 luni.

„De aceea vă spun, nu exclud, e o variantă mai bună decât un guvern cap-coadă tehnocrat, e mai asumată, având miniştri politici, având susţinere politică, dar depinde de persoană, evident”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că dacă se intră în această logică şi li se vor cere propuneri din acest punct de vedere, împreună cu colegii lui, vor hotărî cu ce propunere vor merge.