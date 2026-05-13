Dintre cei care au acuzat probleme, 14 au ajuns la spital și cinci au rămas internați. Direcția de Sănătate Publică a luat mai multe probe, dar încă nu are un rezultat. Cel mai probabil este vorba despre o infecție cu salmonella, spun surse medicale. Pe de altă parte și poliția s-a sesizat și face cercetări. Primii pacienți au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași la 12 ore după eveniment. Până astăzi, la triaj s-au prezentat 14 bărbați și femei, dintre care 5 au rămas internați.

Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase Iași: „Prezentau simptomatologie specifică unei toxiinfecții alimentare, adică greață, vărsături, dureri abdominale, febră. Au beneficiat de consult de specialitate clinic și bioclinic cu inițierea imediată a tratamentului”.

Cum spitalul a informat Direcția de Sănătate Publică, inspectorii sanitari au început ancheta epidemiologică. Au mai depistat 33 de persoane care au participat la aceeași nuntă și erau acasă, cu simptome ușoare. Printre ei, și șeful IPJ Iași, nunta fiind în familia unuia dintre șefii adjuncți ai inspectoratului.

Marius Voicescu, purtător de cuvânt DSP Iași: „În general, starea de sănătate este bună. Și la cei din spital, și la cei de la domiciliu. DSP a prelevat probe de sanitație, de aliment, toate acestea se află în lucru în laboratorul DSP”.

Inspectorii sanitari au luat probe din bucătăria restaurantului, de la angajați, dar și din bucatele servite - printre ele carne de porc, carne de rață, tort și brânzeturi.

Contactată de Știrile PRO TV, conducerea IPJ Iași nu a dorit să comenteze evenimentul. În schimb, biroul de presă a anunțat că instituția va face propria verificare în acest caz. Pe de altă parte, managerul restaurantului unde a avut loc nunta ne-a transmis că îmbolnăvirile nu ar fi avut loc din cauza meniului.