Amanda și Vinny își restaurază casa pentru a-i reda „gloria de odinioară” și documentează întreaga călătorie pe rețelele de socializare. Pe contul lor de TikTok, cei doi au dezvăluit că prima lor descoperire a avut loc acum un an. Cu toate acestea, la 12 luni distanță, încă mai scot la iveală obiecte care au peste un secol vechime, relatează Daily Express.

Clipul lor a început cu Vinny atingând grinzile de lemn dintr-o cameră, unde a dat peste o fotografie alb-negru. Aceasta era însoțită și de o rețetă medicală datată 1925, ce trebuia predată la o farmacie din New Jersey.

Ce au găsit în pereții casei

Apoi, Vinny a scos o pagină de ziar din New York, cu titlul „Bandits Killed” (Bandiți uciși), datată 1931. Următoarele descoperiri au fost o sticlă prăfuită de ulei pentru mașini de cusut și tuns iarba, un soldățel de jucărie și o lingură pentru încălțăminte purtând numele – Daniel J. Ahearn. Amanda a spus: „O lingură de pantofi în perete, interesant.”

Vinny a descoperit apoi un fir portocaliu, probabil pentru mașina de cusut, un clește de rufe din lemn și o notă de condoleanțe pe care scria: „Cu cea mai profundă compasiune, Emma, Rick, Jenny și Ralph.”

Au urmat o altă figurină de jucărie, un bec mare și un borcan de pudră de talc. „La un an distanță, încă mai găsim obiecte lăsate în pereți de chiriașii anteriori, în diferite zone ale casei, în timpul renovărilor. Dacă aveți ocazia să cumpărați o casă mai veche, faceți-o! Nu știți niciodată ce veți descoperi!”, este descrierea video-ului.

„Vrem să găsim o modalitate de a le expune în casă, ca un mic muzeu. Mă gândeam măcar să facem poze cu toate și să le punem înapoi în pereți, împreună cu lucrurile noastre”, a spus proprietara.

