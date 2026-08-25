Demi Lovato a adăugat o notă de eleganță din mătase ținutei sale, atunci când a pășit pe covorul roșu la premiera Camp Rock 3 din Los Angeles, desfășurată la Walt Disney Studios pe 10 august, relatează hellomagazine.com.

Actrița s-a reunit cu foștii săi colegi de distribuție, Kevin Jonas, Nick Jonas și Joe Jonas, și s-a remarcat printr-o rochie de culoarea bronzului, cu un corset prevăzut cu detalii tip șiret și un decolteu adânc. Fusta avea o croială mulată pe corp, iar luciul materialului de mătase a ieșit în evidență. Ținuta a fost completată de pantofi stiletto cu vârf ascuțit, în aceeași nuanță.

Părul bogat al lui Demi a fost coafat în bucle lejere, cu cărare într-o parte, iar machiajul a fost unul sofisticat, cu ochi accentuați printr-un machiaj smoky și buze nude, lucioase.