De la Sarah Jessica Parker la Jodie Turner-Smith. Vedetele care au strălucit la show-ul Victoria’s Secret. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
16-10-2025 | 10:21
vedetele care au strălucit la show-ul Victoria’s Secret
Profimedia

Îngerii Victoria’s Secret au revenit în lumina reflectoarelor. După relansarea spectaculoasă de anul trecut, faimosul show al brandului de lenjerie a avut loc miercuri seară în Brooklyn, New York, într-o atmosferă plină de strălucire.

autor
Ioana Andreescu

Pe podium au defilat legendele Victoria’s Secret – Candice Swanepoel, Adriana Lima, Lily Aldridge și Alessandra Ambrosio – alături de topmodele precum Alex Consani, Anok Yai, Paloma Elsesser, Ashley Graham, Barbara Palvin, Stella Maxwell și surorile Gigi și Bella Hadid, potrivit Harper's Bazaar.

Momentul a intrat în istorie prin participarea sportivei Angel Reese, jucătoare în WNBA, și a gimnastei olimpice Suni Lee, primele atlete profesioniste care au pășit vreodată pe podiumul Victoria’s Secret.

Spectacolul a fost completat de prestații live ale unor artiști precum Missy Elliott, Karol G, Madison Beer și trupa K-pop Twice. În public, vedetele s-au întrecut în ținute spectaculoase: Sarah Jessica Parker a purtat o creație Dolce & Gabbana, Jodie Turner-Smith a ales o rochie Georges Chakra, iar stylistul Law Roach a fost gazda covorului roz.

Un nou capitol pentru Victoria’s Secret – o seară în care moda, muzica și energia feminină s-au împletit perfect pe scena din New York.

Sursa: Harper's Bazaar

