De la Sarah Jessica Parker la Jodie Turner-Smith. Vedetele care au strălucit la show-ul Victoria’s Secret. GALERIE FOTO

Îngerii Victoria’s Secret au revenit în lumina reflectoarelor. După relansarea spectaculoasă de anul trecut, faimosul show al brandului de lenjerie a avut loc miercuri seară în Brooklyn, New York, într-o atmosferă plină de strălucire.
Pe podium au defilat legendele Victoria’s Secret – Candice Swanepoel, Adriana Lima, Lily Aldridge și Alessandra Ambrosio – alături de topmodele precum Alex Consani, Anok Yai, Paloma Elsesser, Ashley Graham, Barbara Palvin, Stella Maxwell și surorile Gigi și Bella Hadid, potrivit Harper's Bazaar.
vedetele care au strălucit la show-ul Victoria’s Secret
Momentul a intrat în istorie prin participarea sportivei Angel Reese, jucătoare în WNBA, și a gimnastei olimpice Suni Lee, primele atlete profesioniste care au pășit vreodată pe podiumul Victoria’s Secret.
Spectacolul a fost completat de prestații live ale unor artiști precum Missy Elliott, Karol G, Madison Beer și trupa K-pop Twice. În public, vedetele s-au întrecut în ținute spectaculoase: Sarah Jessica Parker a purtat o creație Dolce & Gabbana, Jodie Turner-Smith a ales o rochie Georges Chakra, iar stylistul Law Roach a fost gazda covorului roz.
Un nou capitol pentru Victoria’s Secret – o seară în care moda, muzica și energia feminină s-au împletit perfect pe scena din New York.
