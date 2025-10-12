Sarah Jessica Parker, apariție plină de eleganță la un eveniment monden. Ținuta purtată de actriță. GALERIE FOTO

Sarah Jessica Parker a pozat alături de Michael Patrick King la Gala Aniversară GLAAD – 40 de ani, care a avut loc vineri, 10 octombrie, la Cipriani 25 Broadway, în New York City.

Actrița, în vârstă de 60 de ani, a fost prezentă pentru a-i înmâna creatorului serialului And Just Like That… premiul „Vito Russo” în cadrul evenimentului, potrivit Just Jared.

Premiul Vito Russo este acordat „unui profesionist media LGBTQ care a avut o contribuție semnificativă la accelerarea acceptării comunității LGBTQ.”

Printre celebritățile prezente la gală s-au numărat și Jessica Vosk, care a susținut un moment muzical alături de logodnicul ei, Dave Godar, starurile RuPaul’s Drag Race Peppermint, Kandy Muse, Aja și Dahlia Sin, Isis King, Cheyenne Jackson, Zaya Wade, Bridget Everett, Ross Mathews și soțul acestuia, Wellinthon García-Mathews, precum și vedetele din Real Housewives of New York, Racquel Chevremont și Dan Amboyer.

La începutul săptămânii, Sarah Jessica Parker a participat, împreună cu soțul ei, Matthew Broderick, la Gala de Toamnă a Modei 2025 organizată de Baletul din New York.

