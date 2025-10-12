Sarah Jessica Parker, apariție plină de eleganță la un eveniment monden. Ținuta purtată de actriță. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
12-10-2025 | 11:00
Sarah Jessica Parker
Getty

Sarah Jessica Parker a pozat alături de Michael Patrick King la Gala Aniversară GLAAD – 40 de ani, care a avut loc vineri, 10 octombrie, la Cipriani 25 Broadway, în New York City.

autor
Ioana Andreescu

Actrița, în vârstă de 60 de ani, a fost prezentă pentru a-i înmâna creatorului serialului And Just Like That… premiul „Vito Russo” în cadrul evenimentului, potrivit Just Jared.

Premiul Vito Russo este acordat „unui profesionist media LGBTQ care a avut o contribuție semnificativă la accelerarea acceptării comunității LGBTQ.”

Printre celebritățile prezente la gală s-au numărat și Jessica Vosk, care a susținut un moment muzical alături de logodnicul ei, Dave Godar, starurile RuPaul’s Drag Race Peppermint, Kandy Muse, Aja și Dahlia Sin, Isis King, Cheyenne Jackson, Zaya Wade, Bridget Everett, Ross Mathews și soțul acestuia, Wellinthon García-Mathews, precum și vedetele din Real Housewives of New York, Racquel Chevremont și Dan Amboyer.

La începutul săptămânii, Sarah Jessica Parker a participat, împreună cu soțul ei, Matthew Broderick, la Gala de Toamnă a Modei 2025 organizată de Baletul din New York.

Citește și
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker, mesaj emoționant după încheierea „And Just Like That”. „Carrie Bradshaw a dominat bătăile inimii mele”
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Sursa: Justjared.com

Etichete: new york, aparitie, tinuta, gala, Sarah Jessica Parker,

Dată publicare: 12-10-2025 11:00

Articol recomandat de sport.ro
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
Citește și...
Sarah Jessica Parker, de nerecunoscut pe străzile din Hamptons. Actrița de 60 de ani și-a făcut o schimbare de look. FOTO
Stiri Mondene
Sarah Jessica Parker, de nerecunoscut pe străzile din Hamptons. Actrița de 60 de ani și-a făcut o schimbare de look. FOTO

Sarah Jessica Parker, cunoscută mai ales pentru rolul iconic al lui Carrie Bradshaw din „Sex and the City”, a fost surprinsă recent pe străzile din Hamptons, New York într-o ipostază complet diferită.

Sarah Jessica Parker, mesaj emoționant după încheierea „And Just Like That”. „Carrie Bradshaw a dominat bătăile inimii mele”
Stiri Mondene
Sarah Jessica Parker, mesaj emoționant după încheierea „And Just Like That”. „Carrie Bradshaw a dominat bătăile inimii mele”

„And Just Like That”, continuarea serialului „Sex and the City”, se apropie de sfârşit, după ce creatorul Michael Patrick King a anunţat că serialul se va încheia odată cu sezonul 3.

Sarah Jessica Parker, apariție elegantă la Milano Fashion Week cu o geantă purtată de personajul său din „Sex and the City”
Stiri Mondene
Sarah Jessica Parker, apariție elegantă la Milano Fashion Week cu o geantă purtată de personajul său din „Sex and the City”

Sarah Jessica Parker a strălucit la Săptămâna Modei de la Milano, unde a participat la prezentarea Fendi. Actrița a ales să-și accesorizeze ținuta cu o geantă celebră purtată de personajul său, Carrie Bradshaw, în serialul „Sex and the City”.

Recomandări
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață
Stiri externe
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață

Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Top citite
1 sexting - sexualitatea in era digitala
Shutterstock
Stiri Sanatate
Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații
2 Carrot cake
Shutterstock
Stiri Diverse
Carrot Cake – rețeta clasică de tort cu morcovi. Cum se prepară această prăjitură simplă cu blat pufos
3 ilikeit
iLikeIT
iLikeIT. Emisiunea integrală din 11 octombrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Octombrie 2025

02:04:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

22:03

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28