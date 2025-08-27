Sarah Jessica Parker, de nerecunoscut pe străzile din Hamptons. Actrița de 60 de ani și-a făcut o schimbare de look. FOTO

Sarah Jessica Parker, cunoscută mai ales pentru rolul iconic al lui Carrie Bradshaw din „Sex and the City”, a fost surprinsă recent pe străzile din Hamptons, New York într-o ipostază complet diferită.

Actrița în vârstă de 60 de ani care și-a luat recent rămas-bun din nou de la îndrăgitul personaj Carrie Bradshaw, a ajuns de nerecunoscut, după ce a fost surprinsă în timp ce rezolva mai multe treburi prin oraș.

Vedeta a fost fotografiată purtând o rochie albă cu imprimeu floral gri și un pulover gri.

În locul pantofilor cu toc, câștigătoarea premiului Emmy a ales o pereche comodă de adidași albi cu gri. Vedeta din Failure to Launch căra două sacoșe mari de cumpărături în timp ce se plimba prin eleganta stațiune de pe litoral.

Actrița și-a lăsat părul grizonat la vedere

Părul lung și creț era prins la spate într-un coc neted, lăsând la vedere rădăcinile grizonate, iar machiajul era unul natural. A completat look-ul cu o pereche de ochelari de soare închiși la culoare.

Parker și-a asumat părul grizonat și în timpul filmărilor pentru And Just Like That.

„În timpul filmărilor, și-a dorit ca firele grizonate să se îmbine natural cu blondul”, a explicat anterior hairstylista sa, Gina Gilbert, pentru Women.com, adăugând că rezultatul a creat „o dimensiune foarte frumoasă.”

Actrița are trei copii, James Wilke (22 de ani) și gemenele Tabitha și Loretta (16 ani), pe care îi are împreună cu soțul ei, Matthew Broderick (63 de ani).

„Simt că există o prejudecată nedreaptă legată de fetele gemene adolescente,” a spus recent actrița într-o apariție la Today with Jenna & Friends. „Pe ale mele le găsesc chiar simpatice. Îmi plac foarte mult.”

Actrița a oferit recent și o actualizare despre un alt personaj îndrăgit, Sarah Sanderson.

Întrebată despre stadiul celui de-al treilea film Hocus Pocus, în cadrul emisiunii Watch What Happens Live: „Nu sunt noutăți, în afară de faptul că ne-am dori să-l facem.”

