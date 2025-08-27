Sarah Jessica Parker, de nerecunoscut pe străzile din Hamptons. Actrița de 60 de ani și-a făcut o schimbare de look. FOTO

Stiri Mondene
27-08-2025 | 21:00
sarah jessica parker
Profimedia

Sarah Jessica Parker, cunoscută mai ales pentru rolul iconic al lui Carrie Bradshaw din „Sex and the City”, a fost surprinsă recent pe străzile din Hamptons, New York într-o ipostază complet diferită.

autor
Aura Trif

Actrița în vârstă de 60 de ani care și-a luat recent rămas-bun din nou de la îndrăgitul personaj Carrie Bradshaw, a ajuns de nerecunoscut, după ce a fost surprinsă în timp ce rezolva mai multe treburi prin oraș.

sarah jessica parker sarah jessica parker
sarah jessica parker sarah jessica parker
sarah jessica parker sarah jessica parker
sarah jessica parker sarah jessica parker
sarah jessica parker sarah jessica parker
Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker

Vedeta a fost fotografiată purtând o rochie albă cu imprimeu floral gri și un pulover gri.

În locul pantofilor cu toc, câștigătoarea premiului Emmy a ales o pereche comodă de adidași albi cu gri. Vedeta din Failure to Launch căra două sacoșe mari de cumpărături în timp ce se plimba prin eleganta stațiune de pe litoral.

Citește și
Madonna
FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia

Actrița și-a lăsat părul grizonat la vedere

Părul lung și creț era prins la spate într-un coc neted, lăsând la vedere rădăcinile grizonate, iar machiajul era unul natural. A completat look-ul cu o pereche de ochelari de soare închiși la culoare.

Parker și-a asumat părul grizonat și în timpul filmărilor pentru And Just Like That.

„În timpul filmărilor, și-a dorit ca firele grizonate să se îmbine natural cu blondul”, a explicat anterior hairstylista sa, Gina Gilbert, pentru Women.com, adăugând că rezultatul a creat „o dimensiune foarte frumoasă.”

Actrița are trei copii, James Wilke (22 de ani) și gemenele Tabitha și Loretta (16 ani), pe care îi are împreună cu soțul ei, Matthew Broderick (63 de ani).

„Simt că există o prejudecată nedreaptă legată de fetele gemene adolescente,” a spus recent actrița într-o apariție la Today with Jenna & Friends. „Pe ale mele le găsesc chiar simpatice. Îmi plac foarte mult.”

Actrița a oferit recent și o actualizare despre un alt personaj îndrăgit, Sarah Sanderson.

Întrebată despre stadiul celui de-al treilea film Hocus Pocus, în cadrul emisiunii Watch What Happens Live: „Nu sunt noutăți, în afară de faptul că ne-am dori să-l facem.”

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Sursa: Daily Mail

Etichete: actrita, vedeta, Sarah Jessica Parker,

Dată publicare: 27-08-2025 20:47

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Rihanna, apariție inedită în pijama. Cum a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Rihanna, apariție inedită în pijama. Cum a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles. GALERIE FOTO

Rihanna a atras atenția cu o ținută nonconformistă, care îi scoate în evidență burtica de gravidă, la cumpărături în Los Angeles, în weekend.

FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia
Stiri Mondene
FOTO. Cum arată Madonna la 67 de ani. Imagini rare cu vedeta muzicii pop și copiii săi în Italia

Madonna s-a bucurat de o zi în familie cu copiii ei la faimosul Palio di Siena din Toscana, sâmbătă. Regina popului, în vârstă de 67 de ani, nu putea să-și ștergă zâmbetul de pe față în timp ce urmărea cursa de cai italiană.

Kefir — superalimentul care îți transformă digestia. De ce e atât de bun pentru sănătate și cum se prepară acasă
Stiri Diverse
Kefir — superalimentul care îți transformă digestia. De ce e atât de bun pentru sănătate și cum se prepară acasă

Kefir este vedeta din paharele celor preocupați de sănătate. El nu este doar un lapte fermentat la modă, ci un aliment cu tradiție originar din Munții Caucaz. Este foarte bun pentru digestie și poate fi preparat chiar și acasă.

Recomandări
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală
Stiri Politice
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală

Greva din justiție i-a obligat pe liderii coaliției să modifice proiectul de lege care reglementează vârsta de pensionare a magistraților. În plus, coaliția a ajuns, marți seară, la o înțelegere și pentru reducerea posturilor din administrația locală.

Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală
Stiri actuale
Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală

Flăcări mari au distrus, azi-noapte, un depozit al complexului en-gros „Dragonul Roșu” de lângă București. Nici acum incendiul nu a fost stins în totalitate, iar fumul gros produs de materialele plastice din interior a străbătut zone din Capitală.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Stiri Economice
Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59