Neymar, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian | FOTO

Neymar, aflat în vacanţă în Statele Unite după încheierea campionatului brazilian, a trebuit să opteze pentru o ţinută originală pentru a scăpa de cererile de selfie-uri ale trecătorilor pe străzile din New York.

Neymar rareori se îmbracă sobru. În vacanţă la o săptămână după încheierea sezonului în Brazilia, jucătorul de la Santos a fost în weekend la New York, în Statele Unite, împreună cu soţia şi prietenii.

Conform fotografiilor şi videoclipurilor distribuite de apropiaţii săi pe reţelele de socializare, starul brazilian în vârstă de 33 de ani a trebuit să pună la cale un plan pentru a se bucura de Times Square.

De férias em Nova Iorque, Neymar apostou num visual... diferente (para dizer o mínimo) ???? Contudo, o objetivo foi cumprido! O craque brasileiro conseguiu um pouco de privacidade enquanto passeava num dos locais mais cheios de gente no mundo: Times Square. ????#neymar pic.twitter.com/wUxT0R13tS — A BOLA (@abolapt) December 14, 2025

Pentru a trece neobservat toată seara, Neymar purta o cagulă lila şi era îmbrăcat într-o jachetă groasă Louis-Vuitton roz şi albă. Şi a funcţionat. „Nimeni nu te-a recunoscut... Cum e să fii un tip normal?”, i-a spus unul dintre prietenii lui. La care fotbalistul a răspuns râzând: „Nu cred că arăt foarte normal”.

Neymar andando de máscara pelas ruas de Nova York kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/ZCPIFn6BT0 — Emperor | por Giovanni (@EmpNeymar) December 14, 2025

Dovadă a popularităţii brazilianului, Neymar a fost nevoit să-şi scoată cagula pentru a bea o cafea şi a mânca o îngheţată, iar trecătorii s-au înghesuit imediat în jurul lui. Aceeaşi situaţie s-a repetat a doua zi, când a intrat într-un restaurant cu faţa descoperită.

Potrivit presei braziliene O Globo, Neymar va fi supus unei operaţii la menisc în această săptămână, înainte de a-şi prelungi contractul cu Santos, care a reuşit să se menţină în prima ligă, potrivit News.ro.

Deşi accidentarea nu l-a împiedicat să joace în ultimele meciuri ale sezonului, aceasta i-ar fi putut afecta performanţele ulterioare.

După o perioadă de recuperare de aproximativ o lună, ar trebui să poată reveni pe teren, fără a uita obiectivul său de a juca la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













