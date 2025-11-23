Noi probleme pentru Neymar. Atacantul nu a participat la antrenamentul echipei Santos

Atacantul brazilian Neymar nu a participat la antrenamentul de sâmbătă al echipei Santos, la CT Rei Pelé, relatează Globo Esporte.

El a acuzat dureri la genunchi încă de la meciul împotriva echipei Mirassol şi a făcut doar exerciţii în sala de forţă. Planul este să fie menajat la meciul echipei Santos cu Internacional, luni, la Porto Alegre, pentru a nu agrava problema, chiar dacă nu s-a detectat nicio leziune.

Obiectivul staffului medical pentru următoarele meciuri

Obiectivul este apoi să-l recupereze în formă pentru următorul meci împotriva echipei Sport, vineri, şi pentru restul meciurilor din campionatul brazilian, în lupta împotriva retrogradării.

Neymar a fost titular în ultimele trei meciuri, cu o victorie împotriva Palmeiras (1-0), o înfrângere împotriva Flamengo (3-2) şi un egal împotriva Mirassol (1-1).

Stafful tehnic nu a luat încă o decizie definitivă cu privire la absenţa sa la Porto Alegre. În prezent, Santos ocupă locul 16 în Brasileirão, chiar deasupra zonei de retrogradare, cu 37 de puncte şi nouă victorii. Internacional se află chiar în faţa sa, pe locul 15, cu 40 de puncte şi zece victorii.

