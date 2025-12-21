Mesajul lui Neymar pentru fanii brazilieni: „Vom face tot posibilul pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia”

21-12-2025 | 15:22
Neymar

Deşi nu a mai purtat tricoul Braziliei din 18 octombrie 2023, Neymar încă visează să participe la Cupa Mondială din vara viitoare. Şi asta în ciuda unei condiţii fizice care nu-i oferă prea multă linişte de câţiva ani, cu accidentări repetate.

Ioana Andreescu

La aproape 34 de ani (îi va împlini pe 5 februarie), cel mai bun marcator din istoria selecţiei braziliene (79 de goluri) este totuşi convins că mai are un rol de jucat. Acesta este mesajul pe care l-a transmis din nou sâmbătă, în cadrul unui eveniment organizat la São Paulo împreună cu cântăreţul Thiaguinho.

Neymar își reafirmă ambițiile pentru 2026

„Vom face tot posibilul, chiar imposibilul, pentru a aduce Cupa Mondială în Brazilia. În iulie, veţi putea să-mi cereţi socoteală”, a afirmat fostul jucător al Barcelonei şi Parisului, înainte de a-i adresa câteva cuvinte antrenorului său, Carlo Ancelotti: „Haide, Ancelotti, ajută-ne, bine?”

În continuarea discursului său, el a făcut şi o promisiune suporterilor brazilieni: „Dacă ajungem în finală, promit că voi marca”, a asigurat cel care a ajutat echipa Santos să-şi asigure rămânerea în prima ligă braziliană, la începutul lunii decembrie, în special cu o triplă reuşită împotriva echipei EC Juventude.

Deşi contractul său expiră la sfârşitul lunii, presa locală susţine că acesta ar urma să fie prelungit cu şase luni, pentru a-i oferi toate şansele de a juca mai multe meciuri, în speranţa că va fi convocat pentru Cupa Mondială.

