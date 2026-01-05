Critics Choice Awards 2026. Filmul „One Battle After Another” a fost marele câștigător. Ce premii importante a obținut

05-01-2026
Critics Choice Awards 2026
„One Battle After Another”, o comedie subversivă despre politica radicală, a fost desemnată, duminică, Cel mai bun film la cea de-a 31-a ediţie a Critics Choice Awards.

Filmul a câştigat alte două premii importante: pentru Cel mai bun regizor şi pentru Cel mai bun scenariu adaptat, acordat lui Paul Thomas Anderson, conform Variety.

„Frankenstein”, somptuoasa adaptare a lui Guillermo del Toro după clasicul horror, şi „Sinners”, un film cu vampiri care se petrece în sudul segregat al Statelor Unite, au câştigat câte patru premii.

Printre premiile câştigate de „Frankenstein” se numără cel pentru Cel mai bun actor în rol secundar, acordat lui Jacobi Elordi pentru interpretarea Creaturii, precum şi premiile pentru scenografie, coafură şi machiaj şi costume. „Sinners” a fost recunoscut pentru scenariul original, distribuţie şi coloana sonoră. Miles Caton, vedeta filmului în vârstă de 20 de ani, a fost numit Cel mai bun actor tânăr.

„Adolescence”, povestea unei anchete privind o crimă relatată într-un singur cadru, a câştigat şi ea patru premii, inclusiv statueta pentru Cea mai bună miniserie. Serialul a dominat premiile la categoriile de interpretare în miniserii, câştigând premiile Critics Choice pentru Stephen Graham, Owen Cooper şi Erin Doherty. Premiul pentru Cea mai bună actriţă într-o miniserie a fost acordat lui Sarah Snook pentru thrillerul misterios „All Her Fault”.

„The Pitt” a fost numit Cel mai bun serial dramatic şi a câştigat premii pentru actorii Noah Wyle şi Katherine LaNasa, în timp ce „The Studio” a câştigat premiul pentru Cel mai bun serial de comedie.

Creatorul serialului „The Studio”, Seth Rogen, a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor într-o comedie, iar colegul său, Ike Barinholtz, a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie. Serialul este o satiră savuroasă la adresa Hollywoodului, care urmăreşte un grup de directori care se luptă să găsească următorul blockbuster.

Serialele dramatice și comediile în top

„The Pitt” urmăreşte personalul unui departament de urgenţă în timp ce acesta face faţă unui schimb de lucru extrem de solicitant.

Premiul pentru Cea mai bună actriţă într-o comedie a fost acordat lui Jean Smart pentru rolul din „Hacks”, iar Janelle James a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o comedie pentru „Abbott Elementary”. Rhea Seehorn a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic cu rolul din „Pluribus”, iar Tramell Tillman a fost numit Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic pentru „Severance”.

În ceea ce priveşte filmele, Jessie Buckley a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă pentru rolul unei mame îndurerate în „Hamnet”, iar Timothée Chalamet a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor pentru interpretarea unui jucător de ping-pong în „Marty Supreme”. Premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar a fost acordat lui Amy Madigan pentru rolul său de vrăjitoare în filmul de groază „Weapons”.

Succes pentru animații și filme străine

Senzaţia virală a Netflix, „KPop Demon Hunters”, a fost desemnată Cel mai bun film de animaţie şi a câştigat, de asemenea, premiul pentru Cel mai bun cântec pentru „Golden”.

„The Secret Agent”, un film dramatic care se petrece în timpul juntei militare din Brazilia, a câştigat premiul pentru Cel mai bun film străin.

Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost retrasă temporar de pe post anul trecut din cauza unor remarci pe care le-a făcut despre uciderea lui Charlie Kirk, a câştigat premiul pentru Cel mai bun talk-show. El a folosit discursul său pentru a reaminti telespectatorilor importanţa libertăţii de exprimare, în timp ce a lansat o săgeată către actualul ocupant al Biroului Oval.

„Şi, mai presus de toate, vreau să-i mulţumesc preşedintelui nostru, Donald Jennifer Trump, fără de care am fi plecat acasă cu mâna goală în seara aceasta”, a spus Kimmel. „Aşadar, vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru toate lucrurile ridicole pe care le faceţi în fiecare zi. Au fost câteva săptămâni memorabile şi abia aşteptăm să revenim mâine seară în direct pentru a vorbi despre ele”.

Chelsea Handler a prezentat Critics Choice Awards şi a folosit monologul de deschidere pentru a-l omagia pe Rob Reiner, regizorul filmelor „Misery” şi „The Princess Bride”, care a fost ucis luna trecută, ca fiind „cel mai simpatic tip din Hollywood”.

„Oricine a petrecut vreodată timp cu Rob Reiner ştie că, din momentul în care îl cunoşteai, te simţeai ca şi cum ai fi vorbit cu un vechi prieten”, a spus ea. „Era prezent, concentrat şi amuzant, şi îţi punea o mulţime de întrebări, indiferent dacă discutai despre politică, filme sau ultimele tendinţe în materie de frumuseţe. A fost foarte entuziast după ce i-am trimis un mesaj în care îi mulţumeam pentru cina de acum câteva luni. Mi-a răspuns: „Ne-am distrat foarte bine cu tine aseară. Mulţumesc că ne-ai explicat atât de multe despre chirurgia plastică. A fost foarte instructiv”.

Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

