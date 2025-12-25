Sondaj cu specialiștii. Cele mai bune filme ale anului 2025, potrivit preferințelor exprimate de 148 de critici de film

148 de critici de film de pe șase continente, cei mai mulți din America de Nord, au participat la un sondaj realizat de publicația IndieWire, pentru a decide care sunt filmele, actorii și regizorii din 2025 care le-au plăcut cel mai mult.

Printre participanți s-au numărat jurnaliști/editori/critici de film pentru IndieWire, The Hollywood Reporter, Filmmaker Magazine, Film Comment, Screen International, Reverse Shot, The Irish Times, Der Spiegel, BBC Culture, The Boston Globe, Vulture, Rolling Stone, The Film Stage, Toronto Star și mulți alții, precum și jurnaliști independenți și angajați ai unor ziare, reviste și site-uri web din America Latină, Africa, Asia și Australia, pe lângă cei din Statele Unite și Canada.

Aproximativ 76% dintre votanți provin din Statele Unite, Canada și Mexic (două treimi dintre aceștia fiind din Statele Unite), dar printre celelalte țări reprezentate se numără Argentina, Chile, Columbia, Egipt, Germania, India, Japonia, Polonia, Serbia, Coreea de Sud și Turcia.

Toți participanții au fost obligați să voteze numai pentru filmele care au fost lansate în cinematografe, pe platforme de streaming sau VOD în Statele Unite în ultimul an calendaristic.

IndieWire utilizează un sistem de vot preferențial cu 10 filme pentru fiecare votant, pentru a determina lista generală: voturile pentru primul loc primesc 10 puncte, voturile pentru locul al doilea primesc nouă puncte, voturile pentru locul al treilea primesc opt puncte și așa mai departe.

”Cel mai bun regizor” a fost determinat printr-un vot preferențial cu trei regizori pentru fiecare votant, utilizând același sistem de punctaj, dar acordând trei puncte voturilor pentru primul loc și așa mai departe.

Cel mai bun film în 2025:

1. “One Battle After Another” — 573

2. “It Was Just an Accident” — 501

3. “Sinners” — 479

4. “Sentimental Value” — 391

5. “The Secret Agent” — 336

6. “Marty Supreme” — 259 (7 first place votes)

7. “Train Dreams” — 259 (5 first place votes)

8. “Sirat” — 206

9. “Hamnet” — 183

10. “Sorry, Baby” — 177

Cel mai bun regizor în 2025:

1. Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” — 199

2. Ryan Coogler, “Sinners” — 68

3. Kleber Mendonca Filho, “The Secret Agent” — 58

4. Jafar Panahi, “It Was Just an Accident” — 56

5. Josh Safdie, “Marty Supreme” — 47

6. Oliver Laxe, “Sirat” — 28

7. Joachim Trier, “Sentimental Value” — 25

8. Mascha Schilinski, “The Sound of Falling” — 24 (more first place votes)

9. Clint Bentley, “Train Dreams”

10. Guillermo del Toro, “Frankenstein”

Cel mai bun actor în 2025:

1. Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

2. Ethan Hawke, “Blue Moon”

3. Wagner Moura, “The Secret Agent”

4. Jessie Buckley, “Hamnet”

5. Timothee Chalamet, “Marty Supreme”

6. Michael B. Jordan, “Sinners”

7. TIE: Benicio Del Toro/Sean Penn, “One Battle After Another”

9. Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee”

10. Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Cel mai bun film documentar în 2025:

1. “The Perfect Neighbor”

2. “Predators”

3. “Orwell 2+2=5”

4. “My Undesirable Friends: Part 1 — Last Air in Moscow”

5. “Afternoons of Solitude”

6. “Put Your Soul on My Hand and Walk”

7. “Come See Me in the Good Light”

8. “Cover-Up”

9. “2,000 Meters to Andriivka”

10. “The Tale of Silyan”

Cea mai bună cinematografie în 2025:

1. “Train Dreams”

2. “One Battle After Another”

3. “Sinners”

4. “Frankenstein”

5. “Resurrection”

6. “The Secret Agent”

7. “Marty Supreme”

8. “The Sound of Falling”

9. “No Other Choice”

10. “Sirat”

Cel mai bun scenariu în 2025:

1. “One Battle After Another”

2. “It Was Just an Accident”

3. “Blue Moon”

4. “Sentimental Value”

5. “The Secret Agent”

6. “Sorry, Baby”

7. “Sinners”

8. “Weapons”

9. “Marty Supreme”

10. “Train Dreams”

Cel mai bun film internațional în 2025:

1. “It Was Just an Accident”

2. “Sentimental Value”

3. “The Secret Agent”

4. “Sirat”

5. “The Sound of Falling”

6. “Misericordia”

7. “No Other Choice”

8. “My Undesirable Friends: Part 1 — Last Air in Moscow”

9. “Caught by the Tides”

10. “Resurrection”

