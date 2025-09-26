Corina Caragea, despre vacanța de vis în Bora Bora: „Dacă Raiul există, el arată așa”. VIDEO

Prezentatoarea PRO TV Corina Caragea a fost prezentă vineri în platoul de la „Vorbește lumea”, unde a împărtășit detalii despre vacanța de vis pe care a avut-o de curând în Bora Bora.

Dacă raiul există, este în Bora Bora, spune Corina, după ce a călătorit în Polinezia Franceză, în Pacificul de Sud.

Bora Bora este considerată una dintre cele mai exclusiviste și luxoase destinații turistice din lume.

„Bora Bora a fost visul meu de când am început să călătoresc. Toate locurile descoperite până acum m-au pregătit, într-un fel sau altul, pentru această experiență. Și a meritat din plin. Am știut mereu că este o destinație destul de costisitoare și îndepărtată – se află la o distanță de 17.000 de kilometri de România, este un punct în mijlocul oceanului Pacific, la jumătatea distanței dintre America și Australia”, spune Corina.

Pe lângă Bora Bora, ea a vizitat și Moreea și Tahiti, la fel de fermecătoare.

„Mâncarea n-a fost pe gustul meu. Era foarte multă mâncare de tip fast-food. La ei este foarte popular peștele crud în lapte de cocos și lime marinat în lime, dar eu nu am îndrăznit. Am mâncat peștele gătit care se numește mahi-mahi. Este delicios, dar este mai scump. Și că am ajuns aici trebuie să vă spun că prețurile sunt foarte mari”, a mai spus Corina.

Mai multe informații în video.

