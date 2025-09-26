Corina Caragea, despre vacanța de vis în Bora Bora: „Dacă Raiul există, el arată așa”. VIDEO

26-09-2025 | 16:10
Prezentatoarea PRO TV Corina Caragea a fost prezentă vineri în platoul de la „Vorbește lumea”, unde a împărtășit detalii despre vacanța de vis pe care a avut-o de curând în Bora Bora.

Dacă raiul există, este în Bora Bora, spune Corina, după ce a călătorit în Polinezia Franceză, în Pacificul de Sud.

Bora Bora este considerată una dintre cele mai exclusiviste și luxoase destinații turistice din lume.

„Bora Bora a fost visul meu de când am început să călătoresc. Toate locurile descoperite până acum m-au pregătit, într-un fel sau altul, pentru această experiență. Și a meritat din plin. Am știut mereu că este o destinație destul de costisitoare și îndepărtată – se află la o distanță de 17.000 de kilometri de România, este un punct în mijlocul oceanului Pacific, la jumătatea distanței dintre America și Australia”, spune Corina.

Serena Williams
Serena Williams împlinește 44 de ani. Fotografii de colecție din copilăria campioanei. GALERIE FOTO

Pe lângă Bora Bora, ea a vizitat și Moreea și Tahiti, la fel de fermecătoare.

„Mâncarea n-a fost pe gustul meu. Era foarte multă mâncare de tip fast-food. La ei este foarte popular peștele crud în lapte de cocos și lime marinat în lime, dar eu nu am îndrăznit. Am mâncat peștele gătit care se numește mahi-mahi. Este delicios, dar este mai scump. Și că am ajuns aici trebuie să vă spun că prețurile sunt foarte mari”, a mai spus Corina.

Mai multe informații în video.

Serena Williams a împlinit 44 de ani pe 26 septembrie 2025. Ea nu a împărtășit fotografii noi anul acesta. Dar fanii și lumea sportului o onorează.

