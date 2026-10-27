În interviul acordat cu ocazia primirii premiului, vedeta din serialul „The Pitt” a mărturisit că nu-i venea să creadă când a aflat vestea: „Mi s-a părut o farsă, nici într-un milion de ani nu m-aş fi gândit că această onoare mi-ar fi acordată mie”, a spus Wyle, potrivit News.ro.

Care a fost reacția actorului

„Sper că asta va schimba totul. Sper că de acum încolo totul va fi numai vin şi trandafiri, lapte şi miere. Nu, nu sper asta, dar cu siguranţă o să fiu ţinta multor glume din partea prietenilor şi a familiei”, a adăugat el.

Wyle a fost prezentat pentru prima dată publicului televizat în rolul studentului la medicină şi medicului John Carter din serialul „ER” al postului NBC, alături de vedete precum George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield şi Julianna Margulies.

Deşi nu a câştigat niciodată, Wyle a obţinut trei nominalizări la Globul de Aur şi cinci nominalizări la premiile Emmy pe durata difuzării serialului.

În ianuarie, la gala premiilor AARP Movies for Grownups, Clooney a glumit spunând că organizaţia ar trebui să lanseze un număr dedicat „celui mai sexy bărbat încă în viaţă”, afirmând că „l-ar nominaliza pe Noah Wyle ca primul… Când o să fiu mare, vreau să fiu ca Noah Wyle”.

La 16 ani de la difuzarea ultimului episod al serialului, în 2009, Wyle s-a aflat din nou într-un spital, interpretându-l pe nemulţumitul medic curant, dr. Michael „Robby” Robinavitch, în serialul HBO „The Pitt”.

Interpretarea sa în rolul medicului, pe parcursul celor două sezoane ale serialului, i-a adus Globul de Aur pentru Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune, categoria dramă, în 2026, precum şi două premii Emmy consecutive pentru „Cel mai bun actor într-un serial dramatic”, atât în 2025, cât şi în 2026. Sezonul 3 al popularului serial medical va avea premiera în ianuarie 2027.

Lansat în 1985 de Mel Gibson, concursul „Cel mai sexy bărbat în viaţă” împlineşte 41 de ani.

Wyle îi succede lui Jonathan Bailey, vedeta din „Wicked”, care a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viaţă” de revista People pentru anul 2025 şi a fost primul bărbat care şi-a asumat public orientarea homosexuală şi a primit acest titlu.

El se alătură câştigătorilor din anii trecuţi, printre care se numără Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend şi Idris Elba.