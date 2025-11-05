Cine este „cel mai sexy bărbat din lume”. Actorul desemnat de revista People a jucat în seriale celebre. GALERIE FOTO

Actorul Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață de publicația People.

Starul britanic în vârstă de 37 de ani este cunoscut publicului pentru rolul prințului din musicalul „Wicked”, dar și pentru apariția din popularul serial „Bridgerton”.

Bailey, care s-a remarcat și în lumea teatrului, a declarat că este onorat de această distincție neașteptată.

Iar în interviul acordat publicației „People” a vorbit despre faptul că și-a dorit să devină actor de la vârsta de cinci ani, când a mers cu bunica lui la teatru.

Primul bărbat desemnat vreodată „cel mai sexy" din lume de revista People este Mel Gibson, în 1985.

De atunci, pe listă s-au adăugat numele unor actori precum Brad Pitt, George Clooney sau Pierce Brosnan.

