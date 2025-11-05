Cine este „cel mai sexy bărbat din lume”. Actorul desemnat de revista People a jucat în seriale celebre. GALERIE FOTO

05-11-2025 | 09:48
Actorul Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață de publicația People.

Starul britanic în vârstă de 37 de ani este cunoscut publicului pentru rolul prințului din musicalul „Wicked”, dar și pentru apariția din popularul serial „Bridgerton”.

Bailey, care s-a remarcat și în lumea teatrului, a declarat că este onorat de această distincție neașteptată.

Iar în interviul acordat publicației „People” a vorbit despre faptul că și-a dorit să devină actor de la vârsta de cinci ani, când a mers cu bunica lui la teatru.

Sursa: Pro TV

Etichete: actor, sexy, Jonathan Bailey,

Dată publicare: 05-11-2025 09:20

