Actorul John Krasinski a fost desemnat de revista People "cel mai sexy bărbat în viaţă" pentru anul 2024

Alegerea actorului, producătorului şi regizorului în vârstă de 45 de ani a fost anunţată marţi în timpul emisiunii "The Late Show with Stephen Colbert". Krasinski este cunoscut pentru rolul din "The Office", precum şi pentru "A Quiet Place", "A Quiet Place Part II", "Tom Clancy's Jack Ryan" şi multe altele. Anul trecut, Patrick Dempsey a primit acest titlu.

În timpul emisiunii, Stephen Colbert a surprins audienţa aducându-l pe Krasinski. Cu toate acestea, gazda a fost aparent puţin tristă că nu a fost numit cel mai sexy bărbat în viaţă în acest an.

„Stephen, e în regulă. Bine, nu eşti cel mai sexy bărbat în viaţă, dar cui îi pasă? Cine este, cu excepţia mea, se pare”, a glumit Krasinski. Colbert a recunoscut apoi că este gelos şi îşi doreşte să fie la fel de sexy ca absolventul din "The Office". „Stephen, poţi”, răspunde Krasinski. „Trebuie doar să urmezi acelaşi proces în şase paşi pe care l-am făcut eu”. Colbert întreabă: „Vrei să spui că există un program pe care îl poţi urma?”.

„Sigur că există. De fapt, am făcut chiar şi un videoclip instructiv”, adaugă actorul înainte de a lansa o reclamă falsă despre cum să fii sexy, care, potrivit lui Krasinski, include să nu mănânci junk food, să bei doar apă şi gălbenuşuri de ou crude, să furi ADN sexy (de la Chris Evans, cel mai sexy bărbat în viaţă din 2022), şi să faci exerciţii fizice sexy

Krasinski este căsătorit cu Emily Blunt, cu care are două fiice, Hazel şi Violet.

