În episodul de revenire, Applegate, în vârstă de 54 de ani, a mărturisit cu emoție că a luat o pauză de la podcast pentru a procesa o nouă informație primită de la medicul ei: de fapt, nu suferă de scleroză multiplă, anunță People, relatează News.ro.

„A intrat în camera mea și mi-a spus: «Felicitări, nu ai scleroză multiplă»”, își amintește Applegate printre lacrimi. „Eu nu eram deloc fericită. Toți ceilalți erau atât de fericiți.”

Doctorița Marwa Kaisey, profesoară asociată la Departamentul de Neurologie al Centrului Medical Cedars-Sinai, care li s-a alăturat lui Applegate și Sigler în cel de-al doilea episod al podcastului, spune că diagnosticele greșite de scleroză multiplă sunt „destul de frecvente”, deoarece „nu avem un singur test pentru scleroza multiplă. Nu e ca și cum am avea ceva asemănător unui test de sarcină care să spună: «Da, ai boala». «Nu, nu ai». Este o listă de criterii”.

Kaisey spune că aproape 20% dintre persoanele diagnosticate cu scleroză multiplă (SM) nu au, de fapt, această boală. „Aproape una din cinci persoane cărora li s-a spus că au SM, unele de zeci de ani, nu avea, de fapt, boala. Iar majoritatea dintre ele luau medicamente pentru tratarea SM.”

Actrița se simte din ce în ce mai rău

Applegate a remarcat că, deși a aflat că fusese diagnosticată greșit, acest lucru nu a avut niciun efect asupra simptomelor sale debilitante.

„Nu primești un diagnostic greșit și apoi, dintr-odată, te simți mai bine”, a continuat Applegate. „Nu mi-a trecut, Jamie! Dimpotrivă, starea mea s-a înrăutățit. Așa că m-am întors la punctul de plecare, în care nu știu ce se întâmplă cu mine. Și asta va fi o investigație online pe care medicii mei o vor demara doar pentru a afla ce s-a întâmplat începând din 2021 și de ce s-a întâmplat asta.”

În partea a doua a podcastului, Applegate s-a emoționat din nou, spunând: „Am trecut printr-o mare depresie din cauza asta. Dar am pierdut totul. Mi-am pierdut slujba. Am pierdut... Îmi pare rău. Ce-i poți spune cuiva care trăiește cu asta de șase ani — Doamne, îmi pare atât de rău — pentru că mi-a oprit viața? Încă trebuie să folosesc scaunul cu rotile când merg la cabinetul medicului. Nu pot merge pe jos de la mașină până în cabinet. Încă mă confrunt cu asta. Nu s-a întâmplat nimic miraculos când mi-a spus: «Nu ai scleroză multiplă». Nu s-a întâmplat nimic miraculos”.

Actrița din serialul Dead to Me a recunoscut că i-a fost greu să-și găsească locul în comunitatea persoanelor cu scleroză multiplă, mai ales după ce a creat o comunitate alături de alte persoane diagnosticate cu această boală.

„E ciudat, pentru că simt că i-am dezamăgit pe toți”, a mărturisit Applegate. „E un sentiment ciudat, pentru că am devenit asta — tu și cu mine, simbolurile sclerozei multiple. Și tot ce făceam... Aveam un motiv. Aveam un motiv al naibii de bun pentru care ziua mea era groaznică în fiecare zi. Iar acum nu mai am un motiv și asta este foarte deranjant și foarte derutant pentru mine.”

Applegate a declarat că se află încă într-o „stare de șoc” din cauza diagnosticului greșit, pe care l-a calificat drept „o nebunie”.

Câștigătoarea premiului Emmy a adăugat că a luat o pauză de la podcast pentru a „digera” vestea, în timp ce se confrunta și cu „unele probleme de sănătate”.

În cele din urmă, Applegate a mărturisit că privește parcursul său în ceea ce privește sănătatea ca fiind „același joc, dar cu un alt nume”.

Ultima apariție a actriței câștigătoare a premiului Emmy în cadrul podcastului a avut loc în luna martie.

Pe 31 martie, Sigler a anunțat că vor lua o scurtă pauză de la MeSsy. La scurt timp după aceea, s-a anunțat că Applegate fusese internată în spital din cauza unor complicații legate de scleroza multiplă de care suferea. Podcastul a fost reluat pe 21 aprilie, iar Sigler a petrecut lunile următoare înregistrând episoade singură și invitând, totodată, invitați speciali.

Applegate a fost diagnosticată inițial cu scleroză multiplă în 2021.

Ce este scleroza multiplă

Potrivit Cleveland Clinic, această boală progresivă afectează mielina, învelișul protector al nervilor din sistemul nervos central. Ea poate provoca slăbiciune musculară, modificări ale vederii, amorțeli, pierderi de memorie și probleme gastrointestinale.

Actrița a comentat pentru prima dată zvonurile privind spitalizarea sa într-o postare pe Instagram, în aprilie, la scurt timp după lansarea cărții sale de memorii, You With the Sad Eyes. Ea le-a mulțumit fanilor pentru sprijin și a adăugat: „Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o tipă puternică și devin din ce în ce mai puternică și mai bine în fiecare zi”.

„Îmi iau un moment să mă concentrez asupra sănătății mele, dar voi reveni în curând cu mai multe de spus”, a declarat ea la acea vreme.

În august, o sursă a declarat pentru PEOPLE că Applegate se întorsese acasă după spitalizare și „se simțea foarte bine”.

Applegate a câștigat un premiu Primetime Emmy în 2003 pentru apariția sa remarcabilă într-un serial de comedie, în Friends. A fost nominalizată la aceeași categorie pentru același serial în 2004. În 2008 și 2009, Applegate a fost nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță într-un serial de comedie” pentru rolul din Samantha Who?. În 2019 și 2020, a fost nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie” pentru rolul din Dead to Me.

A fost nominalizată și la Globurile de Aur și a fost selectată de mai multe ori pentru Screen Actors Guild Awards și People’s Choice Awards.

În 2008, Applegate a fost diagnosticată cu cancer la sân și a suferit o mastectomie bilaterală.