„Pe baza concluziilor (biroului medicului legist) şi a rezultatelor anchetei, moartea lui Hayden Panettiere a fost declarată accidentală. Departamentul de Poliţie din Greenville a încheiat ancheta", a informat instituţia într-un comunicat preluat de media americane, potrivit Agerpres.

Ce substanțe ar fi consumat actrița

Actriţa, cunoscută pentru rolurile interpretate în serialele de televiziune "Heroes" şi "Nashville", a murit la 16 august, la vârsta de 36 de ani, iar o analiză toxicologică a concluzionat în septembrie că decesul său a fost cauzat de efectele toxice ale consumului unui amestec de fentanil, Xanax şi alte substanţe.

„Cauza stabilită a decesului are legătură cu efectele toxice ale fentanilului, 4-ANPP, alprazolamului, metocarbamolului şi quetiapinei", se preciza, în septembrie, în comunicatul oficial al medicului legist.

Potrivit acestuia, nu s-au observat "semne de traumatisme" care ar fi contribuit la deces.

Serviciile de urgenţă au sosit la faţa locului în jurul orei locale 13:51, la 16 august, după ce au primit un apel privind o "femeie care nu răspundea".

„La sosire, i s-a acordat asistenţă medicală; cu toate acestea, persoana - identificată ulterior drept Hayden Panettiere - a fost declarată decedată", a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei, citat de Variety.

Partenerul lui Panettiere, Brian Hickerson, şi fratele acestuia, Zach, se aflau la faţa locului, în Carolina de Sud, la momentul decesului.

Brian a discutat cu anchetatorii despre persoana care i-ar fi putut administra substanţele, notează EFE.

Cu toate acestea, atât medicul legist, cât şi poliţia au concluzionat că supradoza a fost accidentală.

Panettiere, care şi-a început cariera de actriţă în copilărie şi a avut o lungă activitate în televiziune şi cinema, este cunoscută pentru rolul din serialul de succes "Heroes" şi pentru cel din drama muzicală "Nashville", pentru care a primit două nominalizări la Globurile de Aur. De asemenea, ea a jucat în "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess" şi "Scream 4".

În volumul ei de memorii, publicat în luna mai în engleză cu titlul "This Is Me: A Reckoning", actriţa americană a vorbit despre trecutul ei de copil-vedetă aflat sub presiune şi despre experienţa dependenţei. Hayden Panettiere a născut în 2014 o fetiţă din relaţia sa cu pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko.