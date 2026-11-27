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Knockout-urile aduc emoții puternice, interpretări care îi surprind pe antrenori și decizii dificile, într-o etapă în care fiecare luptă pentru șansa de a ajunge în primul LIVE al sezonului. Miza este uriașă – la finalul ediției, fiecare antrenor va păstra doar 3 concurenți din cei 9 aflați în echipă.

Interpretările din această seară îi vor emoționa pe antrenori și vor da naștere unor reacții pline de admirație: „Ești o revelație pentru mine în momentul ăsta, și când cântai - o să-ți spun foarte sincer – aveam un pic de gelozie, voiam să pot și eu să cânt așa”, va spune Irina Rimes.

Dincolo de spectacolul de pe scenă, pentru concurenți, fiecare moment înseamnă o experiență care le poate schimba viața: „E o presiune destul de mare în etapa KO. Au ajuns cei mai buni, ceea ce înseamnă că trebuie să te rafinezi cu totul, să fii o prezență puternică, să fii cu vocea foarte bine, să transmiți, să fie totul aliniat”; „M-am simțit incredibil de împlinit și, în același timp, parcă nu îmi venea să cred că visul meu continuă”; „Înainte să ajung aici, mă gândeam să renunț la muzică și pot să spun că toate etapele prin care am trecut la Vocea României m-au făcut să renasc”.

Încă din această etapă, cei de acasă au un cuvânt de spus și își pot vota favoriții din fiecare echipă, pe care vor să-i vadă în LIVE-uri: „Regulamentul serii ne spune așa: antrenorii scot la bătaie câte trei concurenți simultan – fiecare cu piesa lui. La finalul prestației, antrenorul decide vocea care va merge mai departe în primul LIVE. Ceilalți doi concurenți – rămași în afara competiției – speră să primească voturile voastre online! Și aici acționați voi, cei de acasă. Intrați pe vot.protv.ro, unde puteți vota gratuit și, astfel, să salvați câte un concurent per echipă dintre cei rămași în afara competiției, în urma etapei de Knockout. Fie că ne urmăriți pe VOYO, vineri seară pe PRO TV sau sâmbătă în reluare, votați cum vă spune inima și aduceți-vă favoritul înapoi în show. Sesiunea voturilor se închide sâmbătă, 28 noiembrie, la miezul nopții, iar norocoșii aleși de voi revin direct în primul LIVE”, va explica Pavel Bartoș.

Nu ratați astăzi, de la 20:30, o etapă intensă, plină de momente spectaculoase. Emisiunea Vocea României poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.