Chef Sorin Bontea, imagini surprinzătoare de ziua lui. Cum s-a afișat juratul MasterChef la 56 de ani

Sorin Bontea, juratul îndrăgit de la MasterChef România, împlinește 56 de ani, iar modul în care și-a sărbătorit ziua a atras imediat atenția fanilor. 

Chiar astăzi, de ziua sa, Chef Bontea și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu două fotografii în care apare relaxându-se, purtând o mască facială. Imaginile au fost însoțite de un mesaj plin de umor și autoironie: „Astăzi este ziua mea, mi-am dat seama că la vârsta asta trebuie să fiu atent la riduri și cearcăne, cu mâncarea e mai greu”.

Drumul spre MasterChef

Născut pe 2 martie 1970, la București, Sorin Bontea a crescut într-o familie numeroasă, alături de încă trei frați. Deși copilăria sa nu a fost una luxoasă, juratul MasterChef a vorbit mereu cu recunoștință despre valorile primite acasă.

Nu a crescut „în puf”, după cum el a mărturisit, iar viața l-a învățat devreme ce înseamnă munca și responsabilitatea. A plecat de acasă, a făcut armata și a muncit în condiții dificile. Cu toate acestea, și-a păstrat optimismul, după cum el însuși a povestit:

„Mie îmi place să mă bucur de lucruri. Adică, în orice mai găsesc ceva să râd. De-asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice”, a declarat chef Bontea.

Cariera sa în gastronomie a început în 1986, când s-a angajat ca ajutor de bucătar într-un restaurant din București. Ambiția și dorința de a evolua l-au dus apoi într-un hotel, iar pasul decisiv a fost plecarea pe vasele de croazieră, unde a lucrat aproape zece ani. Experiența internațională i-a consolidat stilul și disciplina, contribuind decisiv la formarea sa profesională.

În 2012, Sorin Bontea s-a reunit cu Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, formând un trio de chefi care avea să devină extrem de popular în România. Astăzi, Bontea este jurat la PRO TV, în cadrul emisiunii MasterChef, unde continuă să inspire și să provoace noi generații de pasionați de gastronomie.

Dincolo de carieră, Sorin Bontea este un familist convins. Este căsătorit din 1994 și se mândrește cu o familie frumoasă. Alături de soția sa, a construit o căsnicie de peste trei decenii, iar cei doi copii, Miruna și Iulian, îi sunt cea mai mare bucurie.

