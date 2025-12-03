Cel mai ascultat artist în 2025 la nivel global, pe Spotify. A avut peste 19,8 miliarde de ascultări

Spotify Wrapped 2025 a fost lansat, oferind utilizator un rezumat personalizat a tot ceea ce au ascultat în ultimul an.

Gigantul a declarat că starul portorican Bad Bunny a fost cel mai ascultat artist din lume în 2025, cu peste 19,8 miliarde de ascultări. Albumul său aclamat, Debí Tirar Más Fotos, a fost, de asemenea, cel mai mare album al anului, deschizându-i calea pentru a cânta la spectacolul de la pauza Super Bowl de anul viitor.

Profimedia

Cu toate acestea, vedeta portoricană nici măcar nu a intrat în Top 10 în Marea Britanie, unde Taylor Swift a fost cea mai populară artistă a anului.

În ultimii doi ani, Swift a ocupat primul loc la nivel global — revendicându-l în 2023 și menținându-l în 2024 — după ce l-a detronat pe Bad Bunny.

La nivel global, titlul de cel mai ascultat cântec îi revine colaborării dintre Bruno Mars și Lady Gaga, „Die with a Smile”, care a adunat peste 1,7 miliarde de ascultări. Urmează „Birds of a Feather” de Eilish, „APT.” de Mars și Rosé, „Ordinary” de Alex Warren și „DtMF” de Bad Bunny.

Ce este Spotify Wrapped

Spotify Wrapped a fost lansat pentru prima dată în 2016 și a crescut în popularitate de la an la an.

Acesta compilează obiceiurile de ascultare ale utilizatorilor pentru a identifica melodiile cele mai ascultate, artiștii preferați și podcasturile de top. Rezultatele sunt partajate în aplicație, iar fanii sunt încurajați să împărtășească melodiile lor preferate pe rețelele sociale.

Spotify creează, de asemenea, clasamente, informând ascultătorii cine este cel mai mare fan al unui anumit artist și chiar cine ar putea fi în „topul 0,1%” al ascultătorilor lor.

Cele mai populare albume Spotify din 2025 (la nivel global)

1. Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

2. Distribuția K-Pop Demon Hunters - Coloana sonoră K-Pop Demon Hunters

3. Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

4. SZA - SOS Deluxe: Lana

5. Sabrina Carpenter - Short «n» Sweet

Spotify este cea mai mare platformă de streaming muzical, reprezentând aproximativ 31% din cota totală de piață, cu 713 milioane de utilizatori și 281 de milioane de abonați în peste 180 de piețe.

