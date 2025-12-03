Cel mai ascultat artist în 2025 la nivel global, pe Spotify. A avut peste 19,8 miliarde de ascultări

Stiri Mondene
03-12-2025 | 21:31
spotify
Getty

Spotify Wrapped 2025 a fost lansat, oferind utilizator un rezumat personalizat a tot ceea ce au ascultat în ultimul an.

autor
Aura Trif

Gigantul a declarat că starul portorican Bad Bunny a fost cel mai ascultat artist din lume în 2025, cu peste 19,8 miliarde de ascultări. Albumul său aclamat, Debí Tirar Más Fotos, a fost, de asemenea, cel mai mare album al anului, deschizându-i calea pentru a cânta la spectacolul de la pauza Super Bowl de anul viitor.

bad bunny

Cu toate acestea, vedeta portoricană nici măcar nu a intrat în Top 10 în Marea Britanie, unde Taylor Swift a fost cea mai populară artistă a anului.

În ultimii doi ani, Swift a ocupat primul loc la nivel global — revendicându-l în 2023 și menținându-l în 2024 — după ce l-a detronat pe Bad Bunny.

Citește și
max krocz
Max Korzh, în Europa de Sud-Est cu un concert senzațional. Prima sa reprezentație în România: pe 23 mai la Arena Națională

La nivel global, titlul de cel mai ascultat cântec îi revine colaborării dintre Bruno Mars și Lady Gaga, „Die with a Smile”, care a adunat peste 1,7 miliarde de ascultări. Urmează „Birds of a Feather” de Eilish, „APT.” de Mars și Rosé, „Ordinary” de Alex Warren și „DtMF” de Bad Bunny.

Ce este Spotify Wrapped

Spotify Wrapped a fost lansat pentru prima dată în 2016 și a crescut în popularitate de la an la an.

Acesta compilează obiceiurile de ascultare ale utilizatorilor pentru a identifica melodiile cele mai ascultate, artiștii preferați și podcasturile de top. Rezultatele sunt partajate în aplicație, iar fanii sunt încurajați să împărtășească melodiile lor preferate pe rețelele sociale.

Spotify creează, de asemenea, clasamente, informând ascultătorii cine este cel mai mare fan al unui anumit artist și chiar cine ar putea fi în „topul 0,1%” al ascultătorilor lor.

Cele mai populare albume Spotify din 2025 (la nivel global)

1. Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

2. Distribuția K-Pop Demon Hunters - Coloana sonoră K-Pop Demon Hunters

3. Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

4. SZA - SOS Deluxe: Lana

5. Sabrina Carpenter - Short «n» Sweet

Spotify este cea mai mare platformă de streaming muzical, reprezentând aproximativ 31% din cota totală de piață, cu 713 milioane de utilizatori și 281 de milioane de abonați în peste 180 de piețe. 

Investiție majoră în patrimoniu: obiective istorice emblematice din România vor fi restaurate și redeschise publicului

Sursa: BBC

Etichete: muzica, artist, spotify,

Dată publicare: 03-12-2025 21:31

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Marilyn Manson, un nou concert în România. Celebrul artist american va cânta, în premieră, la Rockstadt Extreme Fest 2026
Stiri Mondene
Marilyn Manson, un nou concert în România. Celebrul artist american va cânta, în premieră, la Rockstadt Extreme Fest 2026

Pentru prima dată în istoria Rockstadt Extreme Fest (REF), Marilyn Manson (56 de ani) va urca pe scenă. Controversatul artist din SUA va cânta în 2026 la Ghimbav, județul Brașov.

Max Korzh, în Europa de Sud-Est cu un concert senzațional. Prima sa reprezentație în România: pe 23 mai la Arena Națională
Stiri Mondene
Max Korzh, în Europa de Sud-Est cu un concert senzațional. Prima sa reprezentație în România: pe 23 mai la Arena Națională

PARTENERIAT - Arena Națională din București va găzdui un concert solo al cântărețului belarus Max Korzh, un artist cu un stil unic, a cărui muzică unește zeci de mii de oameni din întreaga Europă.

Primul artist confirmat la „Beach, Please! 2026”: Don Toliver revine pe scena celui mai mare festival din Europa de Est
Stiri Mondene
Primul artist confirmat la „Beach, Please! 2026”: Don Toliver revine pe scena celui mai mare festival din Europa de Est

Avem vești importante pentru iubitorii festivalului „Beach, Please!” – cel mai mare din Europa de Est.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”
Stiri externe
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”

Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin. 

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28