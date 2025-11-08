Primul artist confirmat la „Beach, Please! 2026”: Don Toliver revine pe scena celui mai mare festival din Europa de Est

Stiri Mondene
08-11-2025 | 08:17
Beach, Please

Avem vești importante pentru iubitorii festivalului „Beach, Please!” – cel mai mare din Europa de Est.

autor
Valentin Baciu

Pregătirile pentru ediția din 2026 sunt în toi deja, iar organizatorii au anunțat primul nume din lista de artiști – un superstar american, familiar publicului.

Chiar și așa, ultima ediție a strâns nu mai puțin de 155 de mii de participanți. Sunt speranțe mari și pentru anul viitor, pentru că, în doar 24 de ore, au fost înregistrate vânzări record de bilete, de Black Friday. Festivalul din Costinești va avea loc, în 2026, între 8 și 12 iulie.

Selly: „În fiecare zi vom avea câte un headliner. Don Toliver este primul - un artist american care a concertat, în 2024, la festivalul nostru și care este extrem de iubit. Nu am reușit să-l aducem anul acesta, însă iată că l-am adus pentru 2026.”

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Sursa: Pro TV

Etichete: festival, artisti, selly, Beach, Please!,

Dată publicare: 08-11-2025 08:17

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Selly, pe „scaunul fierbinte” La bine și la Roast. Miercuri, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO
Stiri Mondene
Selly, pe „scaunul fierbinte” La bine și la Roast. Miercuri, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO

Final de sezon cu mult umor, ironii fine și replici memorabile. În această seară, de la ora 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte pe VOYO, Selly va fi vedeta care se va afla pe „scaunul fierbinte” în ultima ediție a acestui sezon din La bine și la Roast.

Selly, premiat de IMM România pentru lansarea stațiunii Nibiru – cel mai mare proiect turistic inițiat în România după 1990
Stiri Diverse
Selly, premiat de IMM România pentru lansarea stațiunii Nibiru – cel mai mare proiect turistic inițiat în România după 1990

Andrei Șelaru (Selly) a fost distins de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România) pentru inițierea și dezvoltarea proiectului Nibiru.

Reacția lui Selly după incidentele de la „Beach,Please!”: „Dragi părinţi, asta e muzica pe care o ascultă copiii voștri!”
Stiri actuale
Reacția lui Selly după incidentele de la „Beach,Please!”: „Dragi părinţi, asta e muzica pe care o ascultă copiii voștri!”

Vloggerul Andrei Şelaru (Selly), organizatorul Festivalului „Beach, Please!”, a răspuns, într-un videoclip de 17 minute, acuzaţiilor legate de promovarea drogurilor, a muzicii violente sau sexuale şi de punerea în pericol a minorilor.

Recomandări
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Noiembrie 2025

45:28

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28