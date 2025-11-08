Primul artist confirmat la „Beach, Please! 2026”: Don Toliver revine pe scena celui mai mare festival din Europa de Est

Avem vești importante pentru iubitorii festivalului „Beach, Please!” – cel mai mare din Europa de Est.

Pregătirile pentru ediția din 2026 sunt în toi deja, iar organizatorii au anunțat primul nume din lista de artiști – un superstar american, familiar publicului.

Chiar și așa, ultima ediție a strâns nu mai puțin de 155 de mii de participanți. Sunt speranțe mari și pentru anul viitor, pentru că, în doar 24 de ore, au fost înregistrate vânzări record de bilete, de Black Friday. Festivalul din Costinești va avea loc, în 2026, între 8 și 12 iulie.

Selly: „În fiecare zi vom avea câte un headliner. Don Toliver este primul - un artist american care a concertat, în 2024, la festivalul nostru și care este extrem de iubit. Nu am reușit să-l aducem anul acesta, însă iată că l-am adus pentru 2026.”

