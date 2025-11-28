Max Korzh, în Europa de Sud-Est cu un concert senzațional. Prima sa reprezentație în România: pe 23 mai la Arena Națională

PARTENERIAT - Arena Națională din București va găzdui un concert solo al cântărețului belarus Max Korzh, un artist cu un stil unic, a cărui muzică unește zeci de mii de oameni din întreaga Europă.

Biletele vor fi disponibile la MaxKorzh.emagic.ro si pe iaBilet.ro incepand cu 2 decembrie, la ora 10:00.

Sâmbătă, 23 mai, fanii lui Max Korzh din toată Europa se vor aduna la București. Cei care au avut norocul să participe la un concert al lui Korzh știu: nu este doar un show, ci epicentrul unei sărbători a emoțiilor, în care mii de oameni din țări diferite se unesc într-un singur ritm. Este un festival neoficial, unde oamenii vin să-și elibereze emoțiile, să strige, să sară și să se simtă vii.

Concertul de la București promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026. Va fi mai mult decât o reprezentație muzicală – o adevărată celebrare a vieții încărcată cu sunet puternic, pirotehnie impresionantă, efecte speciale dinamice, un show de lumini spectaculos și, desigur, hiturile îndrăgite pe care publicul le va cânta alături de artist. Toate acestea vor fi însoțite de o energie incredibilă, care va rămâne cu fiecare spectator mult timp după acordul final.

Max Korzh și echipa sa creează magie – o magie care nu poate fi descrisă în cuvinte, ci doar trăită.

