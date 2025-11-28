Max Korzh, în Europa de Sud-Est cu un concert senzațional. Prima sa reprezentație în România: pe 23 mai la Arena Națională

Stiri Mondene
28-11-2025 | 10:51
max krocz

PARTENERIAT - Arena Națională din București va găzdui un concert solo al cântărețului belarus Max Korzh, un artist cu un stil unic, a cărui muzică unește zeci de mii de oameni din întreaga Europă.

autor
Stirileprotv

Biletele vor fi disponibile la MaxKorzh.emagic.ro si pe iaBilet.ro incepand cu 2 decembrie, la ora 10:00.

Sâmbătă, 23 mai, fanii lui Max Korzh din toată Europa se vor aduna la București. Cei care au avut norocul să participe la un concert al lui Korzh știu: nu este doar un show, ci epicentrul unei sărbători a emoțiilor, în care mii de oameni din țări diferite se unesc într-un singur ritm. Este un festival neoficial, unde oamenii vin să-și elibereze emoțiile, să strige, să sară și să se simtă vii.

Concertul de la București promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026. Va fi mai mult decât o reprezentație muzicală – o adevărată celebrare a vieții încărcată cu sunet puternic, pirotehnie impresionantă, efecte speciale dinamice, un show de lumini spectaculos și, desigur, hiturile îndrăgite pe care publicul le va cânta alături de artist. Toate acestea vor fi însoțite de o energie incredibilă, care va rămâne cu fiecare spectator mult timp după acordul final.

Citește și
Regina Letizia a Spaniei
Regina Letizia a Spaniei, un simbol al eleganței la cina de stat în onoarea președintelui Germaniei. GALERIE FOTO

Max Korzh și echipa sa creează magie – o magie care nu poate fi descrisă în cuvinte, ci doar trăită.

Sursa: StirilePROTV

Etichete:

Dată publicare: 28-11-2025 10:51

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Regina Letizia a Spaniei, un simbol al eleganței la cina de stat în onoarea președintelui Germaniei. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Regina Letizia a Spaniei, un simbol al eleganței la cina de stat în onoarea președintelui Germaniei. GALERIE FOTO

Regina Letizia și Regele Felipe al VI-lea ai Spaniei au găzduit în miercuri seară o cină de gală la Palatul Regal din Madrid, în onoarea președintelui Germaniei.

Chiara Ferragni riscă 20 de luni de închisoare. Procurorii cer condamnarea ei în dosarul de fraudă
Stiri Mondene
Chiara Ferragni riscă 20 de luni de închisoare. Procurorii cer condamnarea ei în dosarul de fraudă

Procurorul adjunct al orașului Milano, Eugenio Fusco, și procurorul Cristian Barilli au cerut ca influencera de modă Chiara Ferragni să fie condamnată la 20 de luni de închisoare.

„Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, miniseria despre Adrian Mutu, apare pe 2 decembrie, exclusiv pe VOYO
Stiri Mondene
„Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, miniseria despre Adrian Mutu, apare pe 2 decembrie, exclusiv pe VOYO

De la cele mai înalte culmi ale gloriei până la cea mai neașteptată prăbușire, documentarul sportiv Il Fenomeno – Povestea unui Superstar surprinde cu autenticitate parcursul lui Adrian Mutu.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO
Stiri externe
128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO

Crește bilanțul victimelor după incendiul care a cuprins 7 blocuri din Hong Kong. Până acum au fost anunțați 128 de decedați. Iar mai bine de 270 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Între timp, flăcările uriașe au fost stinse, după 30 de ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28