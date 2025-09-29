Artistul portorican Bad Bunny va susține show-ul de la pauza Super Bowl LX, în 2026. „Este pentru poporul meu, cultura mea”

Bad Bunny, care a încheiat recent o serie de concerte în Puerto Rico, a fost anunțat duminică drept interpretul show-ului de la pauza Super Bowl LX.

„Ceea ce simt depășește propria mea persoană. Este pentru cei care au venit înaintea mea și au alergat nenumărate yarzi ca eu să pot intra și să înscriu un touchdown... este pentru poporul meu, cultura mea și istoria noastră”, a declarat Bad Bunny într-un comunicat al NFL, care anunța show-ul de la pauză.

Super Bowl-ul este programat să aibă loc pe 8 februarie 2026, pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, relatează CNN.

Artistul deține trei premii Grammy

Alegerea este una semnificativă. Câștigătorul a trei premii Grammy traversează, probabil, cel mai important moment al carierei sale, după ce a încheiat o rezidență de două luni la Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot din San Juan – un șir de concerte care s-a încheiat cu un show transmis live pe Amazon.

De la debutul turneului, în luna iulie, Bad Bunny – al cărui nume real este Benito Antonio Martínez Ocasio – a contribuit la generarea a sute de milioane de dolari din turism pentru insula sa natală.

„Ceea ce a făcut Benito – și continuă să facă – pentru Puerto Rico este cu adevărat inspirațional. Suntem onorați să-l avem pe cea mai mare scenă din lume,” a declarat Jay-Z, a cărui companie, Roc Nation, colaborează cu NFL și Apple Music pentru producția show-ului de la pauză.

Oliver Schusser, vicepreședinte Apple pentru Music, Sports & Beats, a descris ascensiunea lui Bad Bunny în industrie ca fiind „meteorică” și a lăudat impactul său asupra culturii latino. „Muzica lui nu doar că a doborât recorduri, dar a adus muzica latino în centrul culturii pop,” a spus Schusser în comunicatul NFL.

Apariția în cadrul Super Bowl-ului nu va face decât să-i extindă influența. Ultimul show de la pauză, susținut de Kendrick Lamar, a fost cel mai urmărit din istoria Super Bowl-ului și a primit patru nominalizări la Premiile Emmy, câștigând trofeul pentru Cea mai bună regie muzicală, potrivit NFL. Bad Bunny urmează să înceapă un turneu mondial în luna noiembrie, cu opriri în America Latină, Europa, Asia și Oceania. Artistul a declarat în repetate rânduri că evită opririle în SUA din cauza temerilor că agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement) ar putea face razii la locațiile concertelor.

