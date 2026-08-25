Pe site-ul Amalin by Andreea Raicu, rochia are un preț de 1.300 de lei. Modelul purtat de Mirabela Grădinaru a fost însă modificat în zona decolteului, pentru a se potrivi stilului și preferințelor sale.

Reprezentanții brandului au remarcat apariția acesteia și au transmis un mesaj pe pagina de Facebook a site-ului de rochii:

„Mirabela Grădinaru, impecabilă, în vizită la Kiev, cu ocazia Zilei Naționale a Ucrainei. Suntem onorați că a ales să poarte o rochie @amalin_com pentru un astfel de moment. Eleganță, feminitate și rafinament.”, au transmis reprezentanții site-ului Amalin by Andreea Raicu, pe pagina de Facebook.