Achiziţiile au fost realizate în perioada guvernului anterior condus de Viktor Orban. Anunţul a fost făcut marţi de ministrul de externe Anita Orban, care nu are nicio legătură de rudenie cu fostul premier, relatează Reuters şi MTI, citate de News.ro.

Aproape 17.000 de ventilatoare, cumpărate cu 964 de milioane de dolari

Raportul privind achiziţia a aproape 17.000 de ventilatoare, în valoare totală de 300 de miliarde de forinţi (963,82 milioane de dolari), arată că ministerul a cumpărat mii de ventilatoare excedentare, care nu puteau fi utilizate în mod realist, la preţuri umflate, a declarat Anita Orban reporterilor.

„Astăzi, în numele şi cu reprezentarea Ministerului Afacerilor Externe, am depus prima plângere care a rezultat în urma procesului de verificare desfăşurat în cadrul ministerului”, a declarat ministrul Anita Orban.

Ea a precizat că achiziţiile au fost efectuate în martie şi aprilie 2020, când ministerul era condus de Péter Szijjártó. Aceste achizţii motivate de urgenţa pandemiei au fost tratate ca excepţii de la procedurile de achiziţii publice.

Informaţiile descoperite în cadrul anchetei în curs la minister ridică suspiciuni de delapidare care a cauzat un prejudiciu patrimonial deosebit de grav, precum şi de alte infracţiuni, şi pun sub semnul întrebării responsabilitatea fostei conduceri de vârf a ministerului, a precizat Anita Orban.