Deși era sănătos, activ și pasionat de ciclism, Todd Meiklejohn s-a trezit brusc incapabil să își controleze partea dreaptă a corpului, scrie People.

Incidentul s-a produs pe 8 august 2025, în jurul orei 6.00 dimineața. Meiklejohn își urma rutina obișnuită înainte de o întâlnire programată în acea dimineață. La un moment dat, însă, a simțit o durere intensă, ca o strângere, iar situația s-a deteriorat rapid.

„Cred că am ieșit din baie. M-am prăbușit lângă perete și îmi amintesc doar paralizia de pe partea dreaptă”, a povestit bărbatul. „Tot cădeam. Pur și simplu nu mai aveam suficientă forță”, a mai povestit Meiklejohn.

Soția sa, care este asistentă medicală, plecase de acasă în acea dimineață pentru a merge la sală. Aproximativ 45 de minute mai târziu, femeia s-a întors acasă în drum spre serviciu. Și-a găsit soțul întins pe podea și a sunat imediat la serviciul de urgență.

Meiklejohn a fost transportat de urgență la Miami Neuroscience Institute din cadrul Baptist Health. Medicii au stabilit că bărbatul suferea un AVC sever.

Pentru medicul Guilherme Dabus, neuroradiolog intervenționist și unul dintre specialiștii care l-au tratat, fiecare minut era esențial.

„Timpul înseamnă creier”, a explicat medicul.

Medicii au decis rapid să efectueze o trombectomie mecanică, o procedură minim invazivă prin care un cateter este introdus în vasul de sânge pentru a îndepărta cheagul care blochează circulația. Intervenția a început la doar 38 de minute după apelul soției la serviciul de urgență.

Potrivit medicului Dabus, Meiklejohn a rămas cu foarte puține leziuni permanente. La scurt timp după intervenție, bărbatul a putut din nou să vorbească și să își miște partea dreaptă a corpului. La mai puțin de 48 de ore după AVC, a fost externat din spital.

Cauza AVC-ului

Medicii au verificat dacă un cheag de sânge se formase în picior și ajunsese ulterior la creier pentru a afla dacă aceasta a fost cauza. Testele și istoricul medical al bărbatului nu susțineau însă această explicație.

Atenția specialiștilor s-a îndreptat apoi către inimă. Investigațiile au scos la iveală un foramen oval patent (PFO), o mică deschidere între camerele superioare ale inimii.

În mod normal, această deschidere se închide la scurt timp după naștere. În cazul persoanelor care au PFO, însă, ea poate rămâne deschisă pe parcursul vieții.

În cele mai multe cazuri, această anomalie nu provoacă probleme. Rareori, însă, poate permite unui cheag de sânge să treacă din circulația venoasă în cea arterială și să ajungă la creier, provocând un AVC.