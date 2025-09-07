Când va fi înmormântat creatorul de modă Giorgio Armani. Este declarată zi de doliu în Milano

07-09-2025
Giorgio Armani
Creatorul de modă italian Giorgio Armani, care a decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, în familie, într-o localitate din nordul Italiei, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP.

autor
Sabrina Saghin

„Înmormântarea privată a lui Giorgio Armani va avea loc în mica biserică din San Martino, situată în satul medieval Rivalta”, la aproximativ o sută de kilometri sud de Milano, a anunţat duminică Asociaţia Castelelor din Ducatul Parma, Piacenza şi Pontremoli. Giorgio Armani se ducea regulat în această mică comună, unde se află deja mormântul mamei sale, scrie news.ro.

O zi de doliu

Zona va fi închisă „din motive de securitate şi pentru a garanta confidenţialitatea funeraliilor, prevăzute pentru ora 13:30 GMT”, a adăugat asociaţia într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, a anunţat, de asemenea, o zi de doliu în capitala economică italiană, luni.

Grupul Armani a declarat, de asemenea, pentru AFP că magazinele sale vor fi închise luni, începând cu ora 15:00, până la sfârşitul zilei, în semn de doliu.

Duminică, mii de oameni au continuat să îi aducă un ultim omagiu creatorului de modă, în Armani Teatro din Milano, lângă sediul grupului într-un fost cartier industrial al oraşului.

Giorgio Armani

Printre aceştia s-au numărat şi personalităţi precum fostul prim-ministru Matteo Renzi, compozitorul Ludovico Einaudi, preşedintele Napoli FC Aurelio De Laurentiis sau jucătorii de tenis Fabio Fognini şi Flavia Pennetta. Coroane impunătoare de trandafiri au fost depuse la intrarea în sala unde se află sicriul.

De la vedete de la Hollywood la politicieni, numeroase personalităţi au adus un omagiu creatorului de modă, legendă a modei şi întemeietor al unui imperiu în industria luxului.

Sursa: News.ro

giorgio armani

Dată publicare: 07-09-2025 20:28

