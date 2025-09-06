Raritatea în lumea luxului lăsată de Giorgio Armani. Moartea lui ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său

Stiri Mondene
06-09-2025 | 14:43
giorgio armani
AFP

Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său - care se întinde de la haute couture la imobiliare - care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului.

autor
Stirileprotv

Armani, de la modă la hoteluri

Giorgio Armani a decedat joi, în timp ce se pregătea să sărbătorească 50 de ani de existenţă a grupului său. El devenise unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume şi al patrulea cel mai bogat din Italia, cu o avere estimată la 11,8 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.

Din Milano, el conducea un imperiu cu peste 9.000 de angajaţi la sfârşitul anului 2023, cu o cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro în 2024, potrivit grupului. Peste 600 de magazine din întreaga lume vând haine Armani din mai multe game: Giorgio Armani, Emporio Armani, A|X Armani Exchange sau EA7.

Grupul cu sigla vulturului produce, de asemenea, sub licenţă, ochelari prin EssilorLuxottica, parfumuri şi cosmetice prin L'Oréal sau dulciuri prin ciocolatierul Guido Gobino.

Citește și
Giorgio Armani
Celebrul creator de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul companiei

Armani este prezent şi în sectorul hotelier, al restaurantelor şi al imobiliarelor, cu clădiri în China, Miami şi Brazilia.

Designerul era, de asemenea, proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano şi îmbrăca echipa Juventus din Torino, precum şi echipa italiană de fotbal.

Succesiune pregătită de mult timp

Giorgio Armani nu are moştenitori direcţi, dar modalităţile succesiunii sale au fost pregătite de mult timp de către creatorul de modă, preocupat să garanteze în continuare integritatea şi independenţa grupului.

Potrivit presei italiene, succesiunea prevede intrarea în vigoare a unei noi arhitecturi în care ar trebui să joace un rol central Fundaţia "Giorgio Armani", care deţine 0,1% din capitalul grupului, şi apropiaţii creatorului: nepoatele sale Silvana şi Roberta Armani, nepotul său Andrea Camerana, sora sa Rosanna Armani sau chiar mâna sa dreaptă şi partenerul său Leo Dell'Orco.

Într-un interviu acordat Financial Times, publicat cu câteva zile înainte de moartea sa, Giorgio Armani îşi imagina această predare a ştafetei ca „o tranziţie progresivă a responsabilităţilor” către „cei mai apropiaţi colaboratori” ai săi, precum Leo Dell'Orco, responsabil cu designul colecţiilor pentru bărbaţi, „membrii familiei sale şi întreaga echipă de lucru”, notează AFP, citată de News.ro.

Numeroase reşedinţe

Giorgio Armani deţinea, de asemenea, numeroase proprietăţi. Pe lângă reşedinţa sa principală din Milano, via Borgonuovo, designerul se refugia regulat în vila sa situată pe insula Pantelleria, între Sicilia şi Tunisia, în reşedinţa sa de vară din Forte dei Marmi, staţiune balneară de lux din Toscana, sau în „Villa Rosa”, la sud de Milano.

La acestea se adaugă numeroase reşedinţe în străinătate, în special în Franţa - la Paris şi Saint-Tropez - sau la Saint-Moritz, în Elveţia.

Cu câteva zile înainte de moartea sa, Giorgio Armani tocmai încheiase achiziţia „Capannina di Franceschi”, legendarul club din Forte dei Marmi unde îl întâlnise în anii 1960 pe partenerul său Sergio Galeotti, cu care avea să fondeze grupul în 1975.

Independenţă feroce

Armani a rămas unul dintre singurele grupuri de lux independente, în timp ce majoritatea designerilor au fost cumpăraţi de conglomerate.

Succesiunea sa ridică problema reînnoirii mărcii, o „creatură vie”, a comentat vineri analistul Luca Solca, de la firma Bernstein. Va fi un viitor à la Versace, cu o succesiune dificilă şi o revânzare, sau à la Apple, cu un vizionar Tim Cook?

„Brandul va rămâne foarte important, a fost întotdeauna puţin mai universal, puţin mai central decât altele, atrăgând astfel un public mai larg”, un pic ca Ralph Lauren, a subliniat analistul pentru AFP. „Există cu siguranţă un interes mare pentru achiziţionarea grupului, rămâne de văzut dacă vor exista vânzători după succesiune”.

Criza luxului

Piaţa luxului a înregistrat o încetinire generală în ultimele luni, afectată de contextul geopolitic şi de incertitudinile economice. Grupul Armani nu a fost ocolit, înregistrând o scădere de 6% a cifrei de afaceri în 2024.

Cu toate acestea, grupul italian nu a ezitat să-şi multiplice investiţiile (332 de milioane de euro pe parcursul anului), în special pentru a-şi renova magazinele din New York şi Milano sau pentru a deschide unul nou la Paris.

„Am luat deciziile cu ochii aţintiţi spre viitor”, a subliniat Giorgio Armani într-un comunicat de presă la începutul lunii iulie. „Sunt convins de coerenţă şi de continuitate, mai degrabă decât de căutarea câştigurilor imediate, sunt cele mai bune strategii pentru a garanta succesul pe termen lung”.

Sursa: News.ro

Etichete: lux, moda, giorgio armani,

Dată publicare: 06-09-2025 14:43

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Cine a fost Giorgio Armani. Viața legendarului creator de modă Italian, în imagini | FOTO
Stiri Mondene
Cine a fost Giorgio Armani. Viața legendarului creator de modă Italian, în imagini | FOTO

Creatorul de modă italian Giorgio Armani, unul dintre cei mai mari vizionari ai industriei fashion-ului, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o moștenire greu de egalat.    

Celebrul creator de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul companiei
Stiri externe
Celebrul creator de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul companiei

Creatorul de modă italian Giorgio Armani a încetat din viață, a anunțat compania sa, citată de Reuters. Armani, în vârstă de 91 de ani, era sinonim cu stilul și eleganța italiană modernă.

Amendă de 3,5 milioane de euro aplicată brandului Armani pentru practici comerciale înșelătoare. Casa de modă va face apel
Stiri externe
Amendă de 3,5 milioane de euro aplicată brandului Armani pentru practici comerciale înșelătoare. Casa de modă va face apel

Autoritatea italiană pentru concurenţă a amendat grupul de modă Giorgio Armani şi una dintre diviziile sale cu suma de 3,5 milioane de euro pentru presupuse practici comerciale incorecte, a anunţat instituţia vineri, citată de Reuters.

Recomandări
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
Stiri actuale
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.

Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă
Stiri Economice
Românii au cheltuit mai mult înainte de scumpiri, dar BNR estimează un vârf al creșterii prețurilor în toamnă

Suntem mai cumpătați când cumpărăm alimente, dar dăm mai mult pe alte produse - mai ales pe benzină și motorină. Astfel, consumul și-a mai revenit în luna iulie, arată Institutul Național de Statistică.

Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste
Stiri Educatie
Confuzie la început de an școlar. Mii de elevi nu știu dacă vor începe sau nu cursurile luni. Profesorii anunță proteste

„Mai sunați dumneavoastră, pentru noi informații” – acesta a fost mesajul primit, de la profesori, de mii părinți, derutați de mesaje contradictorii despre prima zi de școală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28