Celebrul creator de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul companiei

Creatorul de modă italian Giorgio Armani a încetat din viață, a anunțat compania sa, citată de Reuters . Armani, în vârstă de 91 de ani, era sinonim cu stilul și eleganța italiană modernă.

El a combinat talentul de designer cu perspicacitatea unui om de afaceri, conducând o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) pe an.

De ceva timp, Armani se simțea rău și a fost nevoit să renunțe la prezentările grupului său la Săptămâna Modei Masculine de la Milano din iunie, fiind pentru prima dată în cariera sa când a ratat unul dintre evenimentele sale de modă.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio” - Regele Giorgio - designerul era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecției sale și fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a ieși pe podium.

Compania a anunțat că sâmbătă și duminică va fi amenajată o cameră funerară la Milano, urmată de o înmormântare privată la o dată care nu a fost încă stabilită.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













