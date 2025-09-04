Celebrul creator de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul companiei

Stiri externe
04-09-2025 | 16:41
Giorgio Armani
Shutterstock

Creatorul de modă italian Giorgio Armani a încetat din viață, a anunțat compania sa, citată de Reuters. Armani, în vârstă de 91 de ani, era sinonim cu stilul și eleganța italiană modernă.

autor
Cristian Matei

El a combinat talentul de designer cu perspicacitatea unui om de afaceri, conducând o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) pe an.

De ceva timp, Armani se simțea rău și a fost nevoit să renunțe la prezentările grupului său la Săptămâna Modei Masculine de la Milano din iunie, fiind pentru prima dată în cariera sa când a ratat unul dintre evenimentele sale de modă.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio” - Regele Giorgio - designerul era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecției sale și fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a ieși pe podium.

Citește și
Georgio Armani
Când va reveni pe podiumul de la Milano Giorgio Armani, după ce o problemă de sănătate l-a ținut departe de prezentări

Compania a anunțat că sâmbătă și duminică va fi amenajată o cameră funerară la Milano, urmată de o înmormântare privată la o dată care nu a fost încă stabilită.

Un copil de 5 ani a mers singur la un fast-food în timp ce părinții dormeau. Reacția lui care i-a surprins pe polițiști

Sursa: Reuters

Etichete: deces, armani,

Dată publicare: 04-09-2025 16:23

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Amendă de 3,5 milioane de euro aplicată brandului Armani pentru practici comerciale înșelătoare. Casa de modă va face apel
Stiri externe
Amendă de 3,5 milioane de euro aplicată brandului Armani pentru practici comerciale înșelătoare. Casa de modă va face apel

Autoritatea italiană pentru concurenţă a amendat grupul de modă Giorgio Armani şi una dintre diviziile sale cu suma de 3,5 milioane de euro pentru presupuse practici comerciale incorecte, a anunţat instituţia vineri, citată de Reuters.

Când va reveni pe podiumul de la Milano Giorgio Armani, după ce o problemă de sănătate l-a ținut departe de prezentări
Stiri Mondene
Când va reveni pe podiumul de la Milano Giorgio Armani, după ce o problemă de sănătate l-a ținut departe de prezentări

Giorgio Armani, fondatorul casei de modă italiene, a anunțat că va reveni pe podium în septembrie, după ce o problemă de sănătate l-a obligat să rateze prezentările de la Milano și Paris din ultimele săptămâni.

Casa de modă Armani și-a prezentat noua colecție la Paris. Marele absent la prezentare a fost chiar Giorgio Armani
Stiri externe
Casa de modă Armani și-a prezentat noua colecție la Paris. Marele absent la prezentare a fost chiar Giorgio Armani

Casa de modă Armani a prezentat miercuri, la Paris, noua colecție, intitulată „Negru Seducător”.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Septembrie 2025

47:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28