Cine a fost Giorgio Armani. Viața legendarului creator de modă Italian, în imagini | FOTO

Creatorul de modă italian Giorgio Armani, unul dintre cei mai mari vizionari ai industriei fashion-ului, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o moștenire greu de egalat.

Sinonim cu rafinamentul și eleganța italiană, Armani a redefinit ideea de stil modern și a transformat propriul nume într-un imperiu global, cu afaceri anuale de miliarde de euro. Supranumit „Re Giorgio” – Regele Giorgio – datorită exigenței și perfecționismului său, el a condus personal fiecare etapă a creațiilor sale, de la croiala impecabilă a costumelor până la detaliile fine ale prezentărilor de modă.

Retras recent din lumina reflectoarelor din cauza problemelor de sănătate, Armani lasă în urmă nu doar o companie de succes, ci și o viziune artistică ce a schimbat pentru totdeauna modul în care lumea percepe moda. Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani.

Shutterstock

Cine a fost Giorgio Armani

Designerul italian care și-a lansat propriul brand abia după vârsta de 40 de ani a fost un fenomen global al modei. Pionier al „power suit”-ului și maestru al designului italian, Giorgio Armani a fost una dintre cele mai mari legende ale industriei fashion. Un destin surprinzător pentru un copil care, inițial, își dorea o carieră în medicină.

Născut la Piacenza în 1934, Armani s-a înscris ca tânăr la Facultatea de Medicină a Universității din Milano, dar a abandonat după trei ani pentru a face serviciul militar. La întoarcere, s-a angajat ca decorator de vitrine la magazinul universal La Rinascente – unde și-a descoperit pasiunea. Aceasta l-a condus către un post de vânzător de articole bărbătești și apoi la un rol de designer la Nino Cerruti. Ulterior, a început să lucreze ca designer freelancer pentru alte branduri, iar în 1975 și-a lansat propria casă de modă, conform Vogue.

Consacrarea internațională a venit în 1980, odată cu filmul American Gigolo, pentru care Armani a creat întreaga garderobă a lui Richard Gere. Pelicula a prezentat o viziune modernă și senzuală asupra vestimentației masculine: paltoane de lână cu curea, cămăși și costume impecabil croite, dar lejere, precum și pantaloni scurți din denim care au stârnit controverse.

În deceniul următor, Armani a devenit sinonim cu „power dressing”, oferind nu doar o imagine rafinată a modei masculine italiene, ci și costumele cu umeri largi și un aer glamouros, care au devenit uniforma unei generații de femei de carieră.

De-a lungul ultimilor 40 de ani, afacerea Armani s-a transformat într-un adevărat imperiu. Liniilor principale Giorgio Armani și Emporio Armani li s-au adăugat numeroase altele – inclusiv Armani Jeans, Armani Exchange, o linie de haute couture lansată în 2005, hoteluri, restaurante și chiar o companie de design interior. În 2017, Forbes i-a estimat averea la peste 8 miliarde de dolari.

Shutterstock

De la croitorie la o nouă uniformă masculină

Designer reticent, dar constructor instinctiv de imperiu, Armani a devenit inițial un nume cunoscut în întreaga lume adaptând o tradiție a croitorilor napolitani: a înmuiat structura rigidă a costumului masculin pentru a lăsa să se întrevadă silueta.

Prin simpla eliminare a umerilor întăriți și a căptușelilor rigide, Armani a creat ceea ce, la începutul anilor 1980, a devenit o nouă uniformă masculină – un stil lejer, aproape senzual, care a cucerit rapid și clientele feminine.

Shutterstock

Costumul Armani și autoritatea în birourile de elită

„Toate femeile generației mele, inclusiv Hillary Clinton, purtau blugi în anii 1960”, a spus Deborah Nadoolman Landis, designer de costume și istoric. „Dar unde mergi mai departe de la Woodstock? Cum profesionalizezi acel look când acele femei încep să intre în forța de muncă? Îl profesionalizezi purtând un costum femininizat de la Armani.”

Androgin, luxos, situat între ținutele rigide ale executivilor bărbați și taioarele sobre ale femeilor de carieră, designul lui Armani oferea o alternativă de „power dressing”.

Pentru o vreme, în birourile de pe Wall Street, în sălile de consiliu de pe Madison Avenue și în birourile agențiilor de talente de la Hollywood, costumul Armani era uniforma implicită a autorității – o armură profesională creată din crep sau cașmir, într-o paletă sobră din care designerul se abătea rareori.

Getty

O contribuție socială, nu doar estetică

„Armani este unul dintre acei creatori care, asemenea lui Coco Chanel cu mica rochie neagră, au fost la fel de importanți prin contribuția socială adusă prin modă cât și prin designul propriu-zis”, a spus Harold Koda, fost curator-șef al Costume Institute de la Metropolitan Museum of Art, conform nytimes.com.

Presa de modă l-a îmbrățișat rapid, fascinată de aspectul său cinematografic – trăsături ferme, ochi albaștri pătrunzători, piele bronzată, o constituție atletică pe care a afișat-o cu mândrie până spre 80 de ani – dar și de aura sigură, austeră, pe care o proiecta. În Italia, a fost supranumit „Re Giorgio” – Regele Giorgio.

Shutterstock

Critici, reziliență și revenirea la glorie

De-a lungul timpului, lumea modei s-a îndepărtat de estetica sa, considerată uneori repetitivă. Totuși, Armani nu a arătat niciodată că ar fi afectat – susținut și de bugetele colosale de publicitate ale companiei sale de familie, care în 2023 a înregistrat venituri de 2,65 miliarde de dolari.

În cele din urmă, încrederea neclintită i-a fost confirmată: odată cu revenirea tendințelor anilor ’80, Armani a fost din nou celebrat ca un profet al stilului.

Shutterstock

