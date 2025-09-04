Cine a fost Giorgio Armani. Viața legendarului creator de modă Italian, în imagini | FOTO

Stiri Mondene
04-09-2025 | 17:07
Giorgio Armani
Getty

Creatorul de modă italian Giorgio Armani, unul dintre cei mai mari vizionari ai industriei fashion-ului, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o moștenire greu de egalat.    

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Sinonim cu rafinamentul și eleganța italiană, Armani a redefinit ideea de stil modern și a transformat propriul nume într-un imperiu global, cu afaceri anuale de miliarde de euro. Supranumit „Re Giorgio” – Regele Giorgio – datorită exigenței și perfecționismului său, el a condus personal fiecare etapă a creațiilor sale, de la croiala impecabilă a costumelor până la detaliile fine ale prezentărilor de modă.

Retras recent din lumina reflectoarelor din cauza problemelor de sănătate, Armani lasă în urmă nu doar o companie de succes, ci și o viziune artistică ce a schimbat pentru totdeauna modul în care lumea percepe moda. Giorgio Armani s-a stins din viață la 91 de ani.

Giorgio Armani

Cine a fost Giorgio Armani

Designerul italian care și-a lansat propriul brand abia după vârsta de 40 de ani a fost un fenomen global al modei. Pionier al „power suit”-ului și maestru al designului italian, Giorgio Armani a fost una dintre cele mai mari legende ale industriei fashion. Un destin surprinzător pentru un copil care, inițial, își dorea o carieră în medicină.

Citește și
Giorgio Armani
Amendă de 3,5 milioane de euro aplicată brandului Armani pentru practici comerciale înșelătoare. Casa de modă va face apel

Născut la Piacenza în 1934, Armani s-a înscris ca tânăr la Facultatea de Medicină a Universității din Milano, dar a abandonat după trei ani pentru a face serviciul militar. La întoarcere, s-a angajat ca decorator de vitrine la magazinul universal La Rinascente – unde și-a descoperit pasiunea. Aceasta l-a condus către un post de vânzător de articole bărbătești și apoi la un rol de designer la Nino Cerruti. Ulterior, a început să lucreze ca designer freelancer pentru alte branduri, iar în 1975 și-a lansat propria casă de modă, conform Vogue.

Consacrarea internațională a venit în 1980, odată cu filmul American Gigolo, pentru care Armani a creat întreaga garderobă a lui Richard Gere. Pelicula a prezentat o viziune modernă și senzuală asupra vestimentației masculine: paltoane de lână cu curea, cămăși și costume impecabil croite, dar lejere, precum și pantaloni scurți din denim care au stârnit controverse.

În deceniul următor, Armani a devenit sinonim cu „power dressing”, oferind nu doar o imagine rafinată a modei masculine italiene, ci și costumele cu umeri largi și un aer glamouros, care au devenit uniforma unei generații de femei de carieră.

De-a lungul ultimilor 40 de ani, afacerea Armani s-a transformat într-un adevărat imperiu. Liniilor principale Giorgio Armani și Emporio Armani li s-au adăugat numeroase altele – inclusiv Armani Jeans, Armani Exchange, o linie de haute couture lansată în 2005, hoteluri, restaurante și chiar o companie de design interior. În 2017, Forbes i-a estimat averea la peste 8 miliarde de dolari.

Giorgio Armani

De la croitorie la o nouă uniformă masculină

Designer reticent, dar constructor instinctiv de imperiu, Armani a devenit inițial un nume cunoscut în întreaga lume adaptând o tradiție a croitorilor napolitani: a înmuiat structura rigidă a costumului masculin pentru a lăsa să se întrevadă silueta.

Prin simpla eliminare a umerilor întăriți și a căptușelilor rigide, Armani a creat ceea ce, la începutul anilor 1980, a devenit o nouă uniformă masculină – un stil lejer, aproape senzual, care a cucerit rapid și clientele feminine.

Giorgio Armani

Costumul Armani și autoritatea în birourile de elită

„Toate femeile generației mele, inclusiv Hillary Clinton, purtau blugi în anii 1960”, a spus Deborah Nadoolman Landis, designer de costume și istoric. „Dar unde mergi mai departe de la Woodstock? Cum profesionalizezi acel look când acele femei încep să intre în forța de muncă? Îl profesionalizezi purtând un costum femininizat de la Armani.”

Androgin, luxos, situat între ținutele rigide ale executivilor bărbați și taioarele sobre ale femeilor de carieră, designul lui Armani oferea o alternativă de „power dressing”.

Pentru o vreme, în birourile de pe Wall Street, în sălile de consiliu de pe Madison Avenue și în birourile agențiilor de talente de la Hollywood, costumul Armani era uniforma implicită a autorității – o armură profesională creată din crep sau cașmir, într-o paletă sobră din care designerul se abătea rareori.

costum armani

O contribuție socială, nu doar estetică

„Armani este unul dintre acei creatori care, asemenea lui Coco Chanel cu mica rochie neagră, au fost la fel de importanți prin contribuția socială adusă prin modă cât și prin designul propriu-zis”, a spus Harold Koda, fost curator-șef al Costume Institute de la Metropolitan Museum of Art, conform nytimes.com.

Presa de modă l-a îmbrățișat rapid, fascinată de aspectul său cinematografic – trăsături ferme, ochi albaștri pătrunzători, piele bronzată, o constituție atletică pe care a afișat-o cu mândrie până spre 80 de ani – dar și de aura sigură, austeră, pe care o proiecta. În Italia, a fost supranumit „Re Giorgio” – Regele Giorgio.

Giorgio Armani

Critici, reziliență și revenirea la glorie

De-a lungul timpului, lumea modei s-a îndepărtat de estetica sa, considerată uneori repetitivă. Totuși, Armani nu a arătat niciodată că ar fi afectat – susținut și de bugetele colosale de publicitate ale companiei sale de familie, care în 2023 a înregistrat venituri de 2,65 miliarde de dolari.

În cele din urmă, încrederea neclintită i-a fost confirmată: odată cu revenirea tendințelor anilor ’80, Armani a fost din nou celebrat ca un profet al stilului.

Giorgio Armani

Sursa: StirilePROTV

Etichete: moda, armani, giorgio armani,

Dată publicare: 04-09-2025 17:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Celebrul creator de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul companiei
Stiri externe
Celebrul creator de modă italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul companiei

Creatorul de modă italian Giorgio Armani a încetat din viață, a anunțat compania sa, citată de Reuters. Armani, în vârstă de 91 de ani, era sinonim cu stilul și eleganța italiană modernă.

Amendă de 3,5 milioane de euro aplicată brandului Armani pentru practici comerciale înșelătoare. Casa de modă va face apel
Stiri externe
Amendă de 3,5 milioane de euro aplicată brandului Armani pentru practici comerciale înșelătoare. Casa de modă va face apel

Autoritatea italiană pentru concurenţă a amendat grupul de modă Giorgio Armani şi una dintre diviziile sale cu suma de 3,5 milioane de euro pentru presupuse practici comerciale incorecte, a anunţat instituţia vineri, citată de Reuters.

Când va reveni pe podiumul de la Milano Giorgio Armani, după ce o problemă de sănătate l-a ținut departe de prezentări
Stiri Mondene
Când va reveni pe podiumul de la Milano Giorgio Armani, după ce o problemă de sănătate l-a ținut departe de prezentări

Giorgio Armani, fondatorul casei de modă italiene, a anunțat că va reveni pe podium în septembrie, după ce o problemă de sănătate l-a obligat să rateze prezentările de la Milano și Paris din ultimele săptămâni.

Casa de modă Armani și-a prezentat noua colecție la Paris. Marele absent la prezentare a fost chiar Giorgio Armani
Stiri externe
Casa de modă Armani și-a prezentat noua colecție la Paris. Marele absent la prezentare a fost chiar Giorgio Armani

Casa de modă Armani a prezentat miercuri, la Paris, noua colecție, intitulată „Negru Seducător”.

Giorgio Armani, care este nonagenar, spune că intenţionează să se pensioneze. Când va face acest lucru
Stiri Mondene
Giorgio Armani, care este nonagenar, spune că intenţionează să se pensioneze. Când va face acest lucru

Giorgio Armani, fondatorul brandului de modă italian omonim, a declarat că intenţionează să se retragă din activitate în următorii doi sau trei ani, potrivit unui interviu publicat duminică, informează Reuters.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Septembrie 2025

47:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28