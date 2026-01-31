Springsteen a lansat piesa miercuri, după uciderea lui Alex Pretti și Renee Good. Pe fondul reacțiilor negative la moartea celor doi, Tom Morello a anunțat că vineri va avea loc un concert caritabil, iar 100% din încasări vor fi donate „familiilor celor uciși de ICE”.

Concert caritabil anunțat după moartea a doi americani

În fluturașul promoțional distribuit de chitaristul trupei Rage Against the Machine pentru concert, Rise Against, Al Di Meola și Ike Reilly erau menționați ca artiști care vor concerta, alături de un „invitat foarte special” misterios.

După ce Morello l-a prezentat pe Springsteen ca „bunul meu prieten și coleg de luptă pentru libertate”, publicul a izbucnit în aplauze. Odată ajuns pe scenă, câștigătorul a 20 de premii Grammy a explicat povestea din spatele cântecului și sfatul pe care Morello i l-a dat la lansarea piesei.

Povestea din spatele piesei „Streets of Minneapolis”

„Știu că Tom este un om impulsiv. I-am spus: «Tom, ce părere ai? Pare cam demagogică»”, a povestit Springsteen. „El mi-a răspuns: «Bruce, nuanțele sunt minunate, dar uneori trebuie să le dai un șut între dinți. Așadar, aceasta este pentru oamenii din Minneapolis, Minnesota, și pentru oamenii din țara noastră minunată, Statele Unite ale Americii».”

Intitulată „Streets of Minneapolis”, Springsteen cântă despre „armata privată a regelui Trump din DHS”, cu refrenul: „Aici, în casa noastră, au ucis și au rătăcit / În iarna anului ’26, ne vom aminti numele celor care au murit / Pe străzile din Minneapolis”.

Reacția administrației Trump

„Am scris această melodie sâmbătă, am înregistrat-o ieri și v-am lansat-o astăzi ca răspuns la teroarea de stat care a lovit orașul Minneapolis”, a declarat Springsteen miercuri, când a lansat melodia. „Este dedicată locuitorilor din Minneapolis, vecinilor noștri imigranți nevinovați și în memoria lui Alex Pretti și Renée Good. Rămâneți liberi.”

După lansare, administrația Trump a calificat melodia drept „irelevantă”. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat pentru The Hollywood Reporter: „Administrația Trump se concentrează pe încurajarea democraților de la nivel statal și local să colaboreze cu agenții federali de aplicare a legii pentru a îndepărta străinii ilegali periculoși din comunitățile lor – nu pe melodii aleatorii cu opinii irelevante și informații inexacte. Mass-media ar trebui să relateze modul în care democrații au refuzat să colaboreze cu administrația și, în schimb, au ales să ofere azil acestor ilegali criminali.”

Un critic constant al fostului președinte

Springsteen nu este un critic nou al lui Donald Trump. În timpul unui concert din mai 2025, în cadrul turneului The Land of Hope and Dreams, el a criticat dur administrația Trump, spunând: „În țara mea, America pe care o iubesc, America despre care am scris, care a fost un far al speranței și libertății timp de 250 de ani, se află în prezent în mâinile unei administrații corupte, incompetente și trădătoare. În această seară, îi rugăm pe toți cei care cred în democrație și în ceea ce este mai bun în experimentul american să se ridice alături de noi, să-și ridice vocea împotriva autoritarismului și să dea glas libertății!”

Președintele a răspuns ulterior la comentariile sale pe Truth Social, unde a spus că muzicianul este „prost ca o nucă tare” și că „acest rocker uscat ca o prună (pielea lui este complet atrofiată!) ar trebui să-și țină gura închisă până se întoarce în țară, asta este doar «normă standard». Atunci vom vedea cu toții cum îi va merge!”

Și într-un articol din revista Time din septembrie, cântărețul și compozitorul a spus că „nu-i pasă absolut deloc ce crede Trump despre mine”. Springsteen a adăugat: „El este personificarea vie a ceea ce au reprezentat al 25-lea amendament și procedura de destituire. Dacă Congresul ar avea curaj, ar fi trimis la coșul de gunoi al istoriei”.

