Agresorul muncea în zona caselor unde locuia bătrânul și, după ce a observat că e singur și că nu a încuiat ușa, a intrat peste el la 5 dimineața și i-a furat televizorul și 1000 de lei pe care îi ținea în buzunar de teama hoților.



Când a opus rezistență, suspectul l-a lovit pe bătrân cu cârja pe care victima o folosea să se deplaseze.

”Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 28 ianuarie 2026, în jurul orei 05.00, bănuitul ar fi pătruns în interiorul locuinței a cărei ușa era neasigurată, împrejurare în care, profitând de starea de sănătate a victimei și de faptul că era în imposibilitatea de a se apăra, i-ar fi sustras 1.000 de lei, din buzunarul pantalonilor și un televizor, iar când a fost surpins de persoana vătămată, pentru a-și asigura scăparea, ar fi exercitat acte de violență asupra acesteia. Față de cel în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior, față de acesta magistrațîi au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile”, a anunțat Poliția Capitalei.

