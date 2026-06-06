Brad Pitt a purtat o cămașă albă și pantaloni kaki, în timp ce Ines de Ramon, în vârstă de 33 de ani, designer de bijuterii, a ales o jachetă bomber verde-oliv peste o rochie crem, potrivit Just Jared.

Pe durata meciului, cei doi au fost surprinși stând foarte aproape unul de celălalt și râzând împreună.

Cuplul a urmărit victoria jucătoarei ruse Mirra Andreeva, care a câștigat primul său titlu de Grand Slam după ce a învins-o pe poloneza Maja Chwalińska cu scorul de 6-3, 6-2.

Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din noiembrie 2022, iar în ultimii ani au început să participe împreună la tot mai multe evenimente publice.

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Actorul va reveni în rolul său din filmul „Once Upon a Time… in Hollywood” în viitoarea producție „The Adventures of Cliff Booth”, care urmează să fie lansată în luna august.