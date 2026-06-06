Brad Pitt a purtat o cămașă albă și pantaloni kaki, în timp ce Ines de Ramon, în vârstă de 33 de ani, designer de bijuterii, a ales o jachetă bomber verde-oliv peste o rochie crem, potrivit Just Jared.

Pe durata meciului, cei doi au fost surprinși stând foarte aproape unul de celălalt și râzând împreună.

Cuplul a urmărit victoria jucătoarei ruse Mirra Andreeva, care a câștigat primul său titlu de Grand Slam după ce a învins-o pe poloneza Maja Chwalińska cu scorul de 6-3, 6-2.

Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din noiembrie 2022, iar în ultimii ani au început să participe împreună la tot mai multe evenimente publice.

Actorul va reveni în rolul său din filmul „Once Upon a Time… in Hollywood” în viitoarea producție „The Adventures of Cliff Booth”, care urmează să fie lansată în luna august.