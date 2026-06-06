Generația Z, dar și milenialii – adică cei născuți în perioade de creștere tehnologică și schimbări sociale – preferă să amâne deciziile majore, precum căsătoria ori cumpărarea unei case. Pun preț pe starea de bine, echilibru și stabilitate în detrimentul unei ascensiuni rapide în carieră.

Noile generații au alte ținte, pentru că se adaptează la instabilitatea economică și socială din ultimii ani, arată cercetarea.

Studentă în anul întâi, la 21 de ani, Iustina ne spune că mama ar vrea să o vadă „realizată” cât mai repede. Asta ar însemna să aibă copii și o funcție importantă. Dar ea are planurile ei.

Iustina Diaconiță, studentă: „Am spus că pe la 30 de ani vreau să am și facultatea terminată și un job ca lumea, o mașină și o casă, măcar pentru mine, dacă nu pentru o familie. Pe la 35 de ani să încep să îmi întemeiez o familie.”

„Maybe later” – filosofia noii generații

„Maybe later”, adică „poate mai târziu”, este opțiunea care definește cel mai bine generația Z, arată un sondaj Deloitte realizat în rândul a peste 22.000 de tineri din întreaga lume.

Peste jumătate recunosc că au amânat decizii majore precum căsătoria, înființarea unei afaceri sau continuarea studiilor.

Tineri care au amânat decizii majore (căsătorie, înființarea unei afaceri, continuarea studiilor):

55% Gen Z

52% Mileniali

Sursa: Deloitte

David Bebelea, ospătar: „În jurul vârstei de 30-33 de ani, adică în vreo 6-7 ani îmi doresc să fiu stabil, iar după aceea poate să înceapă să apară și celelalte proiecte de tip copii și așa mai departe.”

Doar 6% dintre tineri declară că au ca obiectiv de carieră, acum, obținerea unei poziții de conducere. Se tem că stresul și responsabilitățile excesive le-ar afecta viața personală. Acceptă și ideea de a fi șefi, dar pun condiții dificile pentru angajator – funcția să vină cu compensații mai mari și flexibilitate.

Cristian Antonescu, student: „Treptat e cel mai bine. Poziție de junior, după aia ceva intermediar și apoi senior.”

Ce spun psihologii

Psihologii spun că tinerii sunt mai puțin sensibili la presiunea societății și mai atenți la propria stare de bine. Totuși, există și riscuri.

Cornelia Stroie, psiholog: „Scopul final este să fie mai prezenți în viețile lor și mai puțin să îndeplinească niște standarde, așa cum se așteaptă, poate, societatea. Bineînțeles, dusă la extrem această abordare poate să fie dăunătoare, că dacă toată viața este ghidată de amânare ajung să piardă oportunități.”

Mai bine de 40% din tinerii Generației Z spun că au refuzat posturi sau proiecte care nu se potriveau cu etica și convingerile lor. Potrivit studiului, aproape jumătate dintre cei intervievați spun că nu le ajunge salariul de la o lună la alta și mai au un serviciu pentru a face față costului ridicat al vieții.