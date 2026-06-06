"Dacă mă întrebaţi, există multe variante de lucru, adică tot timpul acesta au existat şi colective, şi rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat şi o să avem un raport complet, nu o să vă dau acum un termen, dar într-un termen rezonabil din momentul acesta", a declarat Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele a afirmat că, din punct de vedere juridic, situaţia este clarificată, iar în ceea ce priveşte presupusa influenţă rusă există deja concluzii ale Parchetului General. El a precizat însă că îşi doreşte un raport care să ofere o imagine de ansamblu, uşor de înţeles pentru publicul larg.

"Da, şi eu sunt nerăbdător să închidem acest capitol din istoria noastră recentă. Pot să vă spun două lucruri, din punct de vedere juridic, acţiunea este clară, adică am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală românească şi, în felul acesta, s-a pus într-o situaţie de neechitate faţă de toţi ceilalţi candidaţi, asta este partea juridică. În ceea ce priveşte influenţa rusă, avem deja un raport, adică sunt şapte-opt luni de atunci, al Parchetului General care dovedeşte că au existat nişte companii ruseşti în spatele acestei acţiuni. Ce îmi doresc eu de la acest raport este să avem o poză mai generală care, în momentul în care va exista, va fi mult mai uşor de înţeles de o categorie largă a populaţiei. Asta este scopul meu, în loc să dăm nişte demonstraţii, A implică B, B implică C, (...) care sunt relativ tehnice, să dăm poza generală. Şi când vom avea poza generală atunci vă asigur că multă lume o să spună da, avem o influenţă rusă", a susţinut Nicuşor Dan.

Întrebat când estimează că raportul va fi finalizat şi făcut public, preşedintele a evitat să avanseze o dată concretă.

"Am mai dat nişte termene şi, din acest motiv, nu vreau să promit încă un termen", a spus şeful statului.